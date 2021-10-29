Жан Беленюк: В реалиях нашей политики возможно все



















Жан Беленюк - украинский спортсмен и политик. Борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион Токио 2020, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы. Чемпион Европейских игр 2019 года в Минске. Заслуженный мастер спорта Украины. Народный депутат Верховной рады Украины IX созыва с 2019 года. Член депутатской фракции политической партии "Слуга народа".

Жан Беленюк - фото из архива Жана Беленюка

"Я никогда не сталкивался с проявлениями расизма в Верховной Раде"

- Добрый день, Жан.

- Добрый.

- Ну что, как Вы чувствуете себя в роли депутата? Изменилась ли как-то ваша жизнь? Вот однажды Вы проснулись и такой "Я – депутат", и что изменилось в жизни?

- Я уже давно депутат, поэтому уже привык.

- А как жизнь сложилась после депутатства? Появились люди, которые исчезли несколько лет назад, а услышав, что Жана выбрали депутатом, – начали появляться?

- Ой, дело в том, что прошло уже два года после того, как объявили список нашей политической силы, я так сейчас и не вспомню, кто там появился. Возможно, и такое было, я не помню. Я думал, что вы об олимпиаде будете спрашивать, а здесь о депутатстве. Я уже не помню.

- Об олимпиаде вас спрашивают на каждом интервью, потому одинаковые вопросы, одинаковые ответы будут неинтересны.

- Относительно депутатства я вам скажу, что меня спрашивают больше, поэтому, если честно, я 2 года об этом говорю, потому, наверное, ничего нового вам не расскажу.

- Все зависит от вопросов.

- Давайте, удивите меня.

- Ну вот, например, у кого больше доходы: в Беленюка-депутата или в Беленюка-спортсмена?

- Приблизительно одинаковые доходы, я получал... Вам по суммам надо?

- Нет, просто.

- Примерно одинаково, что тогда я получал из Министерства обороны, что сейчас за свою депутатскую деятельность.

- То есть разницы нет?

- Особой нет. Там где-то в несколько тысяч гривен разница, не думаю, что это очень существенно.

- Насколько в "Слуге народа" и как вы лично – самостоятельный депутат и можете голосовать независимо от позиции фракции?

- Я могу голосовать совершенно свободно.

- То есть, нет там никаких санкций? Арахамия никогда ничего не говорит, "что ты это, Жан"?

- Никогда мне не звонил, даже когда я голосовал не так, как голосует фракция. Никогда мне никто не звонил и ничего не говорил.

- Думали, что будет после депутатства?

- Жизнь будет продолжаться.





- Вы вернетесь в спорт или планируете продолжить депутатскую карьеру?

- Дело в том, что с самого начала нашей каденции ходили слухи о том, что у нас скоро будут перевыборы и т.д., поэтому постоянно в некоторой степени я находился в подвешенном состоянии. То есть я как-то и не задумывался, что будет дальше, после депутатства. Я знаю, что сейчас необходимо выполнять те функции, которые необходимо выполнять представителю парламента, вот и все. Я живу тем, что есть сейчас, и параллельно я готовился к Олимпийским играм. А что там будет после депутатства — ну, посмотрим.

- Вы как-то планируете жизнь на два, на три, на пять лет?

- Ну, очень приблизительно, очень приблизительно.

- И что у Вас в планах вот, например, на два года ближайшие?

- Работать депутатом, помогать нашим спортсменам, привлекаться, быть интегрированным в процессы по построению и развитию спортивной инфраструктуры, по привлечению средств дополнительных на другие сферы.

- Это все один аспект – политический. А если частный аспект брать, какие планы на следующие два года?

- Тут дело в том, что можно многое планировать, но жизнь – такая штука. У меня нет семьи своей. То есть, в мои планы входит построить крепкую семью, но будет это в последующие 2 года или 10 лет, я не знаю. Это как Бог даст.

- Понятно. Вы уже много говорили о расизме, но наш вопрос немного другой: есть расизм в Верховной Раде? Есть депутаты, которые отказываются с Вами работать или общаться?

- Смотрите: уже многое сказано о том, что недавно со мной произошел определенный инцидент, а так я особенно о расизме не говорю и всегда говорил, что Украина – толерантное государство и в последнее время я не сталкивался с подобными проявлениями расизма. Относительно депутатов: нет, я никогда не сталкивался с проявлениями, я такого не слышал и даже не представляю, чтобы кто-то со мной не общался или не работал из-за того, что у меня темный цвет кожи. Я даже не представляю, если честно, такого.

- Вы заявили, то шутка была или всерьёз, что рассматриваете возможность баллотироваться на пост мэра Киева.

- Вы как представитель СМИ знаете, наверное, как могут трактовать те или иные слова разные медиа, как могут задавать вопросы. Оно было такое: "Какие шансы увидеть Жана Беленюк на следующих Олимпийских играх или в процессе баллотирования на пост мэра Киева?" Я сказал, что 50х50. Если Вы читали статью, то должны были это увидеть, что у меня очень непредсказуемая и интересная жизнь, поэтому у меня нет абсолютно никаких причин быть удивленным, если я через 3 года окажусь на следующих Олимпийских играх в Париже или через какой-то промежуток времени окажусь в предвыборном процессе в борьбе именно за позицию мэра Киева. То есть, я даже не удивлюсь, а будет это или не будет – я об этом даже пока не думал. В стране только в октябре прошлого года состоялись местные выборы, и сейчас что-то каким-то образом планировать на период в 4 года, которые остались до следующих выборов, рано.

- Что говорят в Вашей политической силе относительно внеочередных выборов в Раду? Будут, не будут? Готовы, не готовы?

- Я еще не слышал ничего по поводу того, чтобы планировались внеочередные выборы, и предпосылок особых я лично не вижу. Потому что фракция голосует, поддерживает инициативы президента, поэтому я не понимаю, не вижу необходимости в перевыборах. Но у нас такая политическая, скажем...

- Конъюнктура?

- Ну, не то что конъюнктура, но в реалиях нашей политики возможно все и очень быстро все может измениться. То есть, сегодня еще никто об этом не вспоминал, а завтра все решилось. Такое тоже бывает в нашей жизни и особенно в украинской политике.

"Каждое ведомство заинтересовано в том, чтобы хороший спортсмен выступал именно у них"

- Ладно, давайте немного о спорте: так сложилось еще с советских времен, спортсмены обычно – это представители каких-то силовых структур: кто-то – вооруженные силы, другие – полицию представляют. Это исторически так сложилось или таким образом легче стать профессиональным спортсменом под "зонтиком" этих организаций?

- Немного не так. Сначала спортсмены показывают свой результат, а после этого они становятся интересными каким-то ведомствам, которые могут принять их в свои ряды. Силовым структурам это выгодно, ведь проводятся чемпионаты мира среди военнослужащих и даже раз в 4 года происходят так называемые Олимпийские игры для военнослужащих. Я был на этих соревнованиях, победил в 2015 году в Южной Корее. Быть профессиональным спортсменом и одновременно находиться в рядах силовых структур – это не какое-нибудь ноу-хау Украины или иной постсоветской страны. В США, Германии, Польше – такая же ситуация. Тем более, это позволяет помочь нашим спортсменам более целенаправленно подготовиться к соревнованиям. Кроме того, что они выступают за вооруженные силы, они получают заработную плату как представители вооруженных сил, получают возможность пользоваться материально-технической базой этих ведомств и их вознаграждают за те или иные показатели. То есть, это такая...

- Экономия?

- Нет, это не экономия. Это выгодно спортсмену и той структуре, которая затем отчитывается о том, что спортсмены, которые входят в ряды вооруженных сил или СБУ, показали какие-то хорошие результаты. То есть такая у нас синергия.

- Хорошо, есть ли у нас конкуренция между силовыми структурами за спортсменов. Вот, например, Вы – при Министерстве обороны: были к Вам предложения с СБУ, МВД, чтобы Вы выступали под их патронатом?

- Нет, никогда не было, если честно, я особо об этом не слышал, чтобы кто-то кого-то куда-то переманивал. Единственное, что возможно, – это если ты поссоришься или условно испортишь какие-то отношения с руководством того или иного ведомства или просто не хочешь больше за него выступать (возможно, там условия какие-то не такие или наоборот кто-то предложил лучшие условия), некоторые спортсмены переходят. Но такого случая я не помню. То есть, это не массовая история.

- Кому вообще принадлежат спортсмены?

- Себе, если честно, рабства нет у нас.

- Если возьмем футбол, вот футболист – он как-то зависит от клуба, его на трансфер выставить могут, то есть он зависим. Зависимые ли спортсмены от тех структур, от которых они выступают?

- Смотрите, в футболе просто совсем другая ситуация. Футболисты выступают за национальную сборную, но они также вовлечены постоянно к игре в различных клубных лигах, что дает им возможность зарабатывать по сути довольно неплохие деньги. В олимпийских видах спорта (футбол — тоже олимпийский вид спорта), но в других видах спорта, кроме тенниса, – там совсем другая ситуация, там нет особых клубов. Хотя Вооруженные силы тоже можно рассматривать как клуб, который платит заработную плату спортсмену. Но там никто никого на трансфер не выставляет и заработная плата, конечно, отличается от зарплаты того игрока, который играет в "Динамо". Если брать меня, то я, когда вступал в Вооруженные силы, потому что сейчас я откомандирован в Верховную Раду, получал там где-то около 16 тысяч гривен заработной платы, то есть несопоставимые суммы.

- То есть, Вы завтра можете прийти к своему куратору и сказать: "Все было хорошо, но я пошёл выступать под каким-то другим флагом". И вас отдадут без каких-либо обязательств?

- Дело в том, что в футбольной теме такая же ситуация – единственное, что там есть контракт, по которому прописано, какие санкции понесет тот или иной футболист. Его там силой никто не будет держать. Показательна ситуация с футболистом "Шахтера" Тайсоном, который не хотел, я так понимаю, выступать, и клуб просто отпустил и все, не было принуждения выходить на поле и показывать игру (в апреле 2021 года Тайсон стал свободным агентом и завершил свою карьеру в Шахтере — ред). Это нонсенс, конечно. Против спортсмена в его клубе могут ввести некоторые денежные санкции или не выплатить какие-то премии и не предоставить каких-либо бонусов или обязать его вернуть определенную сумму денег, которую он уже получил, потому что он не соответствует условиям контракта, которые сам же и подписал. То есть, здесь спортсмены прежде всего никому не принадлежат, они принадлежат только себе. Все остальное – это мотивационные моменты, которые просто поощряют их выступать за тот или иной клуб или команду.





- Ладно. Рассмотрим обратную ситуацию: к вам приходит там Иван Иванович и говорит: "Жан, мы передали тебя в Службу безопасности и ты теперь будешь от них выступать".

- Ну, такого нет. Я, например, о таком не слышал, чтобы передали. Каждое ведомство заинтересовано в том, чтобы хороший спортсмен выступал именно у них. Возможно, можно так сказать, что они конкурируют между собой в некоторой степени, пытаясь создать максимально качественные условия для подготовки спортсменов. Если спортсмен не отвечает требованиям этого ведомства, оно просто прекращает с ним сотрудничать. Контракт возобновляется, если я не ошибаюсь, раз в 3 года. Если спортсмен не показал определенных результатов, чтобы ведомство могло как-то продолжить сотрудничество с ним, или вообще перестал выступать на сборочных соревнованиях, как чемпионат Украины, например...

- То есть, норматива никакого нет? Например, вы должны выступить на трех соревнованиях?

- Нет, там есть момент, связанный с тем, что необходимо быть призером, кажется, чемпионата Украины. Что касается греко-римской борьбы, то если ты – чемпион – это 100%, но, кажется, если призер – тоже. Чемпионат Украины проходит раз в год, и если человек является чемпионом или призером, это основание для того, чтобы ведомство с ним сотрудничало. Ну, там есть еще индивидуальный подход: если спортсмен понимает, что он уже не будет бороться, можно пойти ему навстречу. В принципе там все просто, все зависит от результата. Если его нет – ну, извини, иди на пенсию.

- Понятно. Сейчас пенсия для спортсмена назначается по возрасту или независимо от возраста может спортсмен уйти на пенсию?

- Когда завершает карьеру... Там есть несколько моментов. Во-первых, если спортсмен – призер или чемпион Олимпийских игр, у него есть выплаты после завершения карьеры. Они привязаны к прожиточному минимуму. Там несколько прожиточных минимумов за третье место, немного больше за второе и за первое и это на всю жизнь.

- На всю жизнь?

- Да, на всю жизнь.

- То есть, даже если спортсмен в 16 лет стал олимпийским чемпионом, олимпийским призером, то он уже после 16 лет может больше не выступать и получать выплаты?

- Да, если он скажет, что уходит из спорта, скажет о завершении своей спортивной карьеры. И вот еще, но не знаю, как оно сейчас работает: если человек суммарно 6 лет находится в штате национальной сборной команды, это тоже дает ему право на получение спортивной пенсии. Сейчас надо выяснить, как правильно оно функционирует, потому что там есть некоторые нюансы. Но по крайней мере существовала спортивная пенсия по такому показателю, а как сейчас – я не знаю.

- Ладно. Вам подарили огнестрельное оружие. Уже использовали его?

- Нет, еще не испытал, потому что мне надо его зарегистрировать, отстрелять патроны и только после этого я могу уже им пользоваться.

- То есть, это первое огнестрельное оружие в вашей жизни?

- У меня еще есть травматический пистолет, на него есть разрешение.

- Вам приходилось когда-нибудь применять его?

- Нет, только так, по бутылкам. Пока, слава Богу, нет.

- Да, если Вы – вернемся немного в министерство, – принадлежите к какому-то министерству, то согласовываете, например, дачу интервью? Есть ли у Вас какие-то запреты? "Вот на эту тему, Жан, лучше не общаться с журналистами, а вот на этот вопрос – держи три варианта ответа, можешь выбрать один из них". Готовят спортсменов к интервью?

- Я о таком не слышал. Возможно, есть такое.

- То есть, пропаганда у нас в Украине не работает?

- Нет, я о таком не слышал. Единственное, что возможно, кто-то может подойти и сказать: "К тебе там... " Учитывая последнюю ситуацию эту с Могучих, будем брать ее как пример, то, зная, что Ярослава прилетает в столько-то, ей могут сказать, что будет много прессы, условно говоря, "Подумай, каким образом... ", то есть чтобы для нее это не было сюрпризом, чтобы она могла сформулировать ответы на некоторые вопросы. Вот. Такого нет, что это – можно, а это – нельзя говорить.

- Да, может, это плохо? Может, лучше, чтобы было какое-то наставничество, чтобы готовили спортсменов к любым вопросам, которые могут возникнуть?

- Дело в том, что у каждого в нашей стране есть личное мнение. Единственное, что хочу сказать пару слов, хотя я уже неоднократно говорил по поводу этой ситуации. Наши делегации должны были проводить объяснительную беседу со всеми спортсменами по поводу того, чего ожидать на этих соревнованиях, как может общество отреагировать на ту или иную фотографию, особенно учитывая то, что у нас есть вооруженный конфликт с северным соседом. Вот, к примеру, отдельным представителям Олимпийского комитета России раздавали брошюры с вариантами, как отвечать на тот или иной вопрос по поводу Крыма, по поводу других вещей, которые являются критическими. То есть, я думаю, что стоит и нам такие беседы проводить, потому что у человека есть своя позиция, он может комментировать, фотографироваться с кем угодно, но он должен понимать, что за каждый свой шаг придется чем-то платить. Например, если брать ситуацию с Ярославой, то это очень светлая и искренняя девушка, которая, я уверен, никоим образом не хотела и не собиралась этой фотографией показать свою какую-то политическую позицию. Она выиграла, заняла 3 место, завоевала бронзовую награду и ей захотелось... Ну, там ходят все обнимаются. Она – девушка, на эмоциях обнялась и это трактовали именно таким образом. Есть люди, которые это специально раздувают, пытаясь пропиарить прежде всего себя. В общем Олимпиада прошла более-менее, абсолютно без каких-либо скандалов.

- Говорили, что ее на профилактическую беседу приглашали в Министерство обороны. Была такая беседа?

- Я не знаю, была или не была, это необходимо спрашивать непосредственно у представителей Министерства обороны или Ярославы, вот. Хотя если говорят, что она была, может быть, она и была, но она не имела целью запугивание спортсменов и так далее и тому подобное. Скорее, такие беседы направляются на прояснение ситуации. Но я уверен, что Ярослава сама все поняла. Она по приезду, я читал ее комментарий по поводу этой ситуации, не имела целью как-то выразить свою позицию этим действием. То есть, в патриотизме этой девушки я никогда не сомневался и то, что она даже вышла прыгать в одежде под цвет флага нашего государства, очень показательно.

- Давайте такую тему еще обсудим: это касается наших спортсменов. Есть ли в нашей стране такой институт менеджеров, которые бы занимались контрактами спортсменов и их продвижением?

- Не развито это у нас. К сожалению, у нас, во-первых, не развит рынок рекламы, который активно привлекал бы спортсменов к различным акциям, сотрудничеству с компаниями. Есть лишь единицы спортсменов, которых иногда приглашают на подобную коммуникацию.

- То есть, если кто-то захочет Вас пригласить, то он обращается непосредственно к Вам?

- Или через кого-то пытаются подойти. Понимаете, ситуации бывают разные. Вот я сотрудничал с менеджерами до своего депутатства и могу сказать, что, скажем так, особых каких-то изменений или активности после того, как я начал с ними контактировать, я не увидел. И, конечно, я сотрудничал на тех условиях, если у менеджера появится для меня какое-то предложение, то он получает определенный процент по выплатам.

- А какой процент?

- У всех по-разному.

- С кем именно, с которыми брендами вам больше всего нравилось работать? Комфортнее.

- Не так много, если честно. Если вы помните, была такая интеграция, очень классная, когда нас с Ольгой Харлан привлекли к рекламной акции по поводу продвижения спортивной бутылки бренда воды "Моршинская". Это был рекламный ролик по телевидению, то есть профессиональный подход к этому. Но крупные бренды как-то не обращают внимания на профессиональных спортсменов. Они привлекают селебрити и хорошо известных личностей. Спортсмены у нас не настолько публичные и это очень плохо. Каждый спортсмен должен, я считаю, думать о собственном маркетинге, потому что это – неотъемлемая составляющая успеха.

- Для этого и нужны менеджеры.

- Нужны, но менеджеры пока никак не помогали, потому что узкий сам по себе рынок и очень высокая конкуренция. И не все товары спортсменам удобно рекламировать.

- Да что-либо можно рекламировать. Можно пищу рекламировать, часы рекламировать.

- Можно, и некоторые рекламируют. Вот я знаю, что Юля Левченко с очень известным брендом сотрудничала.

- Даже последние два ролика Даши Билодид. Она рекламировала Mitsubishi, и сейчас крутится ролик для корейского или японского бренда.

- Даша Билодид – это вообще такой симбиоз спортсменки и красивой девушки, которая имеет модельную внешность. Я считаю, что она именно этим приковывает к себе внимание рекламодателей. В этом плане у нее действительно проблем с вниманием и рекламой нет. Но более, скажем, "нераскрученные" спортсмены, тоже показывают хороший результат, но их не так часто можно увидеть на экранах телевизоров, они не так интересны для тех же рекламодателей, то есть ситуация очень разная, такой индивидуальный подход.





"Во мне умирает очень серьезный рэпер"

- Благотворительность, Жан. Смотрели на сайте "Интера", был там проект "Детям". В каких благотворительных проектах Вам комфортнее участвовать: для детей, для животных, для экологии, для спорта?

- Во-первых, я могу сказать о тех проекты, в которых я принимал участие: это, как правило, проекты по сбору средств для какой-нибудь больного ребенка или для приобретения какого-то аппарата. Для "Охматдета", я помню, мы собирали средства на аппарат, который помогает в лечении сердца. Вот такие инициативы я стараюсь максимально поддерживать. Кроме того, мы с товарищем Дмитрием делали классные спортивные благотворительные аукционы. Дима был привлечен один раз.

- Дима – это кто? Он – публичная личность?

- Нет, он – не публичная личность. Он – мой коллега по нашей сборной, мы тренировались вместе (Дмитрий Арабаджи — ред.) Он шьет вещи и кожаные аксессуары, кошельки и тому подобное. Идея была какая: мы вместе что-то шьем, он мне показывает, я приобщаюсь к процессу, а потом мы это изделие реализуем через мои социальные сети, продаем его. Заработанные средства мы тратили на приобретение борцовок и необходимых вещей для спортсменов с молодежной и кадетской сборных, всех, кто в этом нуждается. Кроме того, было еще: я рисовал с одной девушкой картину и ее мы тоже реализовали потом.

- Какая цена лота? Начальная и финальная.

- Начальной мы ставили, кажется, 1000 гривен, а цена реализации картины составила около 10 тысяч гривен. Затем с одним ювелиром мы делали кулон из серебра. Он был также на борцовскую тематику. Еще мы его реализовали, я просто не помню, сколько денег мы выручили. Вообще это небольшие были средства, но несколько пар кроссовок и борцовок на эти средства мы могли приобрести и экипировать спортсменов. Однажды я продал массаж лично от себя. Человек ко мне приехал и я делал ему массаж в течение часа. Сколько он за это заплатил, тоже не помню, это было еще до депутатства моего года 3 назад.

- Давайте о личном. В одном из интервью вы сказали, что больше всего Вас беспокоят (не любите) девушки, которые тупят.

- Ну, да.

- Приведите пример, пожалуйста.

- А что здесь приводить? Просто лично я люблю умных девушек, с которыми есть о чем поговорить. Иногда бывает такое, что пытаешься ему что-то рассказать, а она сидит так и хлопает на тебя глазами, и ты понимаешь, что надо объяснять немного глубже.

- Как Вы знакомитесь с девушками?

- По-разному, если честно.

- На улице там, в баре, онлайн?

- Вообще есть разные варианты, я могу познакомиться различными способами: на улице подойти, написать, если понравилась. Я по-разному могу.

- Вообще существует, особенно в некоторых молодых людей, ступор после слова "Привет". Вот они говорят: "Привет", а потом не знают, что говорить дальше.

- Ой, ну это легче всего.

- А можете нам показать? Вот у нас есть девушка, попробуете с ней познакомиться?

- Конечно.

- Приветик как дела? Тебя как зовут?

- София.

- Я – Жан, очень приятно. Ты одна здесь?

- Как видишь, да.

- О, грустишь, наверное?

- Мне предложили коктейль, но он оказался безалкогольным, и теперь да, скучаю.

- О, да сейчас сделаем тебе алкогольный, чтобы ты не скучала. Какой твой любимый коктейль? А ты знаешь, что я – спортсмен? Никогда не видела меня по телевидению?

- Видела, но делаю вид, что нет. Чтобы ты больше рассказал о себе.

- Я и без этого расскажу. Ну, и пошло-поехало.





- В продолжение темы, какие девушки Вам нравятся? Опишите внешность.

- Внешность может быть разная.

- Низкая, высокая?

- Вообще высокие, но низкие тоже могут быть классными.

- Высокая – это какая?

- Это выше меня (рост Жана Беленюка 175 см — ред).

- Комфортно Вам на уровне груди находиться, например?

- Ну, такого, чтобы на уровне груди – у меня еще таких кейсов не было, но если она того стоит, то для меня это не будет проблемой. Тем более уровень груди – это не худший вариант.

- Относительно размеров груди?

- Вообще без разницы.

- Блондинка, брюнетка, рыжая?

- Блондинка, брюнетка, рыжая может быть.

- Цвет кожи?

- Абсолютно без разницы.

- То есть, Вы открыты для любых предложений?

- Здесь всё индивидуально и надо смотреть. Вот она мне понравилась, я подошел, познакомился, а как она там выглядит – блондинка, брюнетка, рыжая – нет разницы.

- Соцсети. Сколько времени в день Вы тратите на эту "заразу"?

- Некоторое время провожу, SMS-ки там отправляю, могу что-то запостить, но стараюсь долго не сидеть.

- В игры какие-то "залипаете" компьютерные?

- Нет, меня вообще компьютерные игры не интересуют. Когда-то была детская история. У меня появился компьютер, вот тогда меня это интересовало, а сейчас вообще нет. Никакой игры нет у меня на телефоне, компьютера у меня дома вообще нет.

- Видел в Интернете Ваш рэп. Это одноразовая история или будет целый альбом?

- Пока это одноразовая история. Да, действительно, мы записали с ребятами один трек, но если вернуть нас в те условия, когда мы это делали, мы бы, наверное, сгенерировали еще один трек. Дело в том, что это были сборы в Китае и там мы были две недели, а некоторые до месяца сидели. И когда были промежутки между тренировками и не было чем занять себя, один парень купил колонку, мы начали генерировать какие-то строки и таким образом набросали текст, записали.

- Вы сразу пишете его или надо подумать, посидеть?

- Если серьезно, во мне умирает очень серьезный рэпер. Все время, когда я сам дома и рядом нет никого, стараюсь придумать что-то, какие-то строки, что-то спеть. Получается, конечно, определенная ерунда, но.

- Так Вы все, что видите, поете ли какой-то сюжет, какая-то история, вот однажды пришла мысль и вы ее развиваете?

- Для меня все эти мои песни – это полный трэш, все, что я пою. Просто набор слов, которые рандомно генерируются в моем мозгу.

- Сейчас можете что-то напеть?

- Я не буду сейчас петь, я серьезный человек, политик, я не могу себе позволить в таких условиях. Это только, когда никто не видит.

- То есть, для друзей даже Вы не поете?

- Для друзей...

- Ну, вот у Вас был день рождения. Вы пели?

- Нет, я не пел. У меня то и голоса нет. По сути, все эти песни, которые я исполняю, – это речитатив, это рэп. Это не пение такое красивое с нотами, с голосом нужным, это просто набор слов.

- Ко Дню рождения или к любому празднику возвращаясь: нестандартные подарки или оригинальные поздравления звучали в Ваш адрес?

- Если из последнего, то мне недавно подарили торт со мной, я его даже публиковал в соцсетях . Там я сижу на пьедестале, с медалью. Даже борцовки, как у меня, сделали.





А так вспомнить что-то я не могу, потому что для меня День рождения – это прежде всего повод встретиться с моими друзьями. Просто я не очень хороший друг, я постоянно о них забываю. В своей постоянной беготне и в постоянной своей работе я забываю, что у меня есть друзья и надо уделять им внимание. Иногда они пишут, я долго отвечаю...

- Да, мы заметили, мы писали сколько? Две недели, пока вы заметили.

- Действительно, из-за работы могу где-то чего-то не увидеть. И вот теперь я могу показать, это я посидел с Вами пообщался, можете посмотреть (показывает количество сообщений на телефоне). Мой телефон постоянно находится в режиме "Без звука", это уже по умолчанию, иначе я просто сойду с ума. Когда у меня есть время, я начинаю отвечать, перезванивать людям, которые мне звонили. Если я, бывают такие дни, не могу разговаривать совсем, то ставлю телефон в режим сна, то есть он даже не вибрирует, вот. И именно таким образом это все происходит. Итак, мой День рождения – это повод собрать всех друзей в одно время в одном месте и уделить им внимание. Сразу же попросить прощения у друзей за то, что я такой у них плохой друг.





Блиц-интервью с Жаном Беленюком

- У нас есть еще одна часть интервью, блиц-опрос. То есть, вопрос и сразу ответ, как можно короче.

- Буду стараться.

- Так, верите ли Вы в приметы, суеверия?

- Это не суеверие, но в какие-то приметы верю.

- Например?

- У меня бывает такое, что я что-то увидел и могу изменить свое решение. Вот, например, я шел и хотел сделать так, а увидел знак какой-то и решил сделать совсем по-другому. Вероятно, сейчас не то время именно для той идеи, которую я хотел воплотить. Я могу в последний момент все переиграть.

- Что хотели бы изменить в своей жизни?

- Ничего.

- В прошлом?

- Ничего. Это опыт, и пусть даже я ошибался, – это опыт. Даже если я не ошибался, – тем более, зачем его менять.

- Если бы Вы родились женщиной, чем бы занимались?

- Чем бы занимался..., я не знаю. Ездил бы в Дубай.

- Если не спортсмен, то кто?

- Вообще-то я с детства мечтал стать дипломатом. Космонавтом и дипломатом – это когда мне лет 4-5 было. Я не знал, что это такое, но дипломат – звучит... У нас ещё дома такой старенький дипломат был и я понимал, что дипломат ходит с дипломатом. Я не знаю, если честно, кем бы я был. Я вот вижу по себе, что какие-то силы, Бог, я не знаю, ведут меня по жизни и (тьфу-тьфу-тьфу) ...

- Что скрепляет семью?

- Семью скрепляет любовь.

- Вы не верите в любовь.

- Как не верю?

- В интервью говорили, что не верите.

- Я ее никогда не испытывал.

- Не любили никогда?

- Не любил. Но я думаю, что у меня восприятие любви просто другое. Это как привязанность.

- Это зависимость тогда?

- Нет, это не зависимость. Возможно, в каком-то смысле это так. Не в том смысле, что я буду резать себе вены, если от меня уйдет человек. Просто для меня главное, чтобы человек мне подходил, чтобы мы понимали друг друга, чтобы смотрели в одну сторону. Для меня это уже будет предпосылкой для того, чтобы испытывать счастье, что ты находишься рядом с любимым человеком. У меня просто такой психотип, что я не неистовствую там от чего-то... Вы слышали такое "Я схожу с ума из-за нее"?

- Это не про Вас?

- Нет, это не про меня. Я не знаю, что такого должна иметь девушка, чтобы я с ума по ней сходил.

- Кстати, в одном из интервью Вы говорили, что готовы рассмотреть построение семьи как проект.

- Ну, так мне один хороший товарищ сказал, и я запомнил то.

- А уже план реализации проекту есть? Может, ящик открыть "Направляйте своё резюме и фотографии на этот адрес", то есть подойти как к реализации серьезного маркетингового проекта?

- Нет, я все-таки верю в судьбу, что однажды я встречу девушку и пойму, что это – мое. Мне кажется, что в моем случае именно так и будет. Вот ты не хочешь с человеком расставаться. Тогда интересно. А мне часто просто перестает быть интересно, и это серьезная проблема.

- Любимый бренд одежды у Вас есть?

- Marko Polo. Если честно, у меня много вещей от этого бренда.





- Какую роль в жизни должна выполнять женщина, чем должна заниматься?

- Воспитанием детей. В принципе я не против, чтобы у женщины была какая-то карьера, амбиции, но семья – это очень важно. И если есть дети, то это в первую очередь, этим следует заниматься, поэтому надо как-то оптимизировать деятельность, чтобы на это было достаточно и времени, и сил.

- Какой бы совет Вы дали ребенку-сироте?

- Вы знаете, я сам с Куреневки и с такого дома... Иногда думаешь, что лучше бы ребенок рос непосредственно в специальных заведениях и там бы ему больше дали, чем в вот этих условиях, в которых он находится сейчас с семьей. Разные родители с неодинаковой степенью ответственности относятся к воспитанию своих детей. Поэтому здесь будет такой просто обобщающий совет, что, во-первых, надо учиться, надо расти, надо прогрессировать. Даже если какие-то проблемы, то надо понимать – они есть везде. И я – полусирота, по существу. Конечно, мне очень повезло, что у меня были бабушка и мама, что они давали мне любовь и это помогло мне стать уверенным в себе. Что касается ребенка-сироты... Если бы я был сиротой полностью, я бы лучше, наверное, понимал, какой совет дать им, что им нужно, чего не хватает. Я думаю, им не хватает родительской любви, родного человека, которому можно просто поплакаться в плечо. Это в моем понимании.

- Ну, и напоследок – анекдот от Жана Беленюка.

- Анекдот? Знаете, очень плохо помню анекдоты и знаю много анекдотов, но они почти все с матом и такие достаточно непристойные. Поэтому надо подумать над таким каким-то лайтовым анекдотом, чтобы его можно было вам рассказать.

- Может, какой-то о спорте.

- О спорте? О спорте я, кстати, могу рассказать анекдот, такой очень прикольный: "Спрашивает у Пети учительница: "Петя, каких классиков ты знаешь?" Петя отвечает: "Значит, классики – это Карелин, Власов, Назарян". Она говорит: "Петя, я таких классиков не знаю. А ты знаешь Пушкина, Достоевского". В ответ – "Марья Ивановна, это, скорее, вольники". Ну, такой профессиональный анекдот, очень распространенный в борцовских кругах, но может кто-то не слышал.

- Благодарен Вам за беседу.

- Спасибо.

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