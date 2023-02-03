Оксана Дмитриева: "Все, кто погиб при боевых действиях, не могут быть донорами"



















Добрый день , Оксана! Как ваше настроение?

Дмитриева Оксана, партия "Слуга Народа", интервью для Комментарии

"Прекрасно!"

Каждый день отличное настроение?

"Пытаюсь, чтобы так было!"

Очаровательная и обаятельная женщина, но пошли в депутаты. Зачем вам нужно это депутатство?

"Снова стереотипы! Вот почему очаровательные и обаятельные женщины не могут быть депутатами?! Мне было очень обидно, когда все писали, что она — стоматолог! Ну как стоматолог может быть депутатом ? ! Уважаемые, а кто должен заниматься медициной, как не медики. Я ведь врач, то и занимаюсь вопросом медицины. И это у меня очень хорошо получается! Мы же видим законы, в которых я являюсь автором. Они все действуют и работают".

Вы говорите: кто может заниматься медициной, как не медик? Однако у нас последняя медицинская реформа предполагает, что все административные должности должны занимать как раз не медики, а менеджеры.

"Но работают врачи и этим менеджерам должны обосновывать врачи, что нужно делать в медицинской отрасли. Однако я согласна с тем, что должны работать менеджеры, потому что сейчас мы дали этой реформой возможность больницам зарабатывать самим и развиваться. То есть, там должен быть очень эффективный топ-менеджер. Дальше уже идут медицинский директор и главврач. Они должны понимать, что нужно для их медицинского учреждения".

Ладно! Это ваш вообще был первый опыт в политике?

"Не был, а есть!"

Ну мы не знаем, будете ли вы в следующей каденции или нет (ред. смеется). Скажите, что нужно, чтобы стать эффективным депутатом?

"Слышать людей, потому что действительно все те законы, которые я пишу – это не просто так. Я много общаюсь с врачами, мирными людьми и военными. Все они рассказывают о своих проблемах. И уже исходя из анализа услышанных проблем, мы прописываем, что нужно на законодательном уровне решать. К примеру, если проблема может решиться на уровне Кабинета Министров, тогда просто доношу это до соответствующего Министерства и КМУ. Сейчас очень много законов, написанных по поводу военной медицины. Еще летом мы приняли закон об иностранных врачах, чтобы они могли помогать нашим медикам и работать на законных основаниях в Украине.

Также сейчас очень важная тема, которую мы читаем в социальных сетях, — это сохранение биоматериала военных, потому что на войне может случиться так, что наши защитники не смогут в будущем иметь детей. Я прописала законопроект, решающий эти проблемы на уровне государства, а не как сейчас, точечно, в отдельных частных клиниках. То есть, Защитники и Защитницы смогут в конкретных больницах оставить свой биоматериал за средства государства.

Насколько это дорогостоящая процедура?

"По нашим подсчетам мужчинам сдача биоматериала обойдется в 400-500 грн, а для женщин немного больше, поскольку женщины нуждаются в дополнительном обследовании и лекарствах. Однако все это финансируется за счет национальной службы здоровья".

Это только для Защитников или любой человек может использовать такую возможность?

"Закон, который я прописала, касается исключительно Защитников и Защитниц. Но у нас есть и общая государственная программа для граждан Украины".

Насколько она популярна?

"Хорошо, что уже начинают говорить об этом! Раньше реагировали очень скептически: как это – заморозить клетки?! Если люди не могут зачать детей естественным путем, то на помощь приходит медицина. Для этого и нужны медики! Ничего такого здесь нет! Я только за новейшие технологии! Война опять показывает, что нам нужно делать. Знаете, как говорится: не было счастья, как несчастье помогло. Плохой пример, но действительно оно нам помогает. Когда была в Вашингтоне в командировке, то спросила, как этот вопрос решается в США. Так мне ответили, что для военных это вообще обязательная процедура. Мы спрашивали и у наших военных, они к этому хорошо относятся".

Расскажите больше о механике, если женщина приходит в банк, она вправе выбрать репродуктивный материал мужчины или на это взаимное согласие должно быть?

"Все оставляют согласие, кому его биоматериал достанется. Совпадения должны быть, но женщина должна понимать, что идет в общий банк и выбирает клетку, не зная от какого именно мужчины. Тем не менее, минимальный набор данных она получает, чтобы не было сюрпризов, хотя бы по цвету кожи (смеется)".

Вы затронули другую тему "Донорства". Многие пишут с фронта за черных доноров, ведь много погибших. Как на официальном уровне, те, кто идут защищать нашу страну, подписывают согласие на донорство? Если врач видит, что военный может принести пользу мирному населению, можем ли использовать его органы и при каких условиях?

"Будем развеивать мифы, потому что "черной трансплантологии" нет, особенно, с военными. В законе ("О применении трансплантации анатомических материалов человеку", — ред.) четко прописано, что все погибшие при боевых действиях, независимо военные они или нет, но при боевых действиях, не могут быть донорами, даже если они оставили согласие на это. Донорами могут быть только умершие в больницах люди, которым поставлен диагноз — смерть мозга. Даже тогда врачи собираются на консилиум и решают коллегиально вопросы. Потом общаются с родственниками и получают согласие от них. У нас есть целые центры, которые занимаются этим вопросом, например Украинский центр трансплант-координации. То есть, все это контролируется. Имеются электронные очереди. В электронную систему вносятся данные и подбираются доноры. Никто в очереди не перемещается. И система работает. За всю Независимость Украины было сделано 8 трансплантаций сердца, а в 2022 — примерно 25 сделано".

Сколько максимально у врачей есть времи, чтобы пересадить органы?

"Различные критерии! Дольше всего можно перевозить почки – это около суток. Меньше всего – это сердце (максимум до 6 часов). Но чаще всего реципиентов везут туда, где находится донор органа, чтобы не тратить время. До войны мы привлекали вертолеты, но сейчас не можем пользоваться такой техникой. Постоянно нам что-то мешает, то ковид, то война (смеется)".

Сколько стоит пересадка сердца?

"Все делается за средства государства! Конечно, государство оплачивает расходы заведения, в котором будет произведена трансплантация. По сердцу – это около полутора-двух миллионов гривен. В эту сумму входит и перевозка органов".

В частном порядке невозможно сделать пересадку? Например: человек приходит и говорит, что у него есть два миллиона гривен. Можно ли произвести пересадку?

Нет! Это все делается за средства государства! Министерство дает лицензию тем учреждениям, которые отвечают критериям. У нас есть и частные больницы, где делают трансплантации за средства государства. Есть такие пациенты, у которых было искусственное сердце, и им пересадили "живое" сердце".









Давайте немного за политику. Вы сказали, что считаете себя эффективным депутатом. Должны ли вы что-нибудь изменить в себе, чтобы стать эффективным депутатом? Какими качествами должен оборудовать человек, чтобы перейти в политику из бизнеса и стать эффективным в новой сфере деятельности?

"Стать эффективным как раз и помогает опыт, приобретенный в бизнесе. Потому что в бизнесе, если ты ничего не делаешь, ты будешь падать. Так же и у меня в Верховной Раде. Если ты туда пошел, то должен отработать, потому что за тебя люди голосовали. Мне хочется слышать всех, потому что обращений очень много. Я и коллегам часто говорю, что нужно вопросы решать не точечно, а на уровне государства. Я все выполняю, что касается запросов. И законов очень многое написано. И они все реализованы".

Вы ушли из Слуг в Розумну Политику

Не совсем так. Из "Слуги Народа" мы не ушли. Мы остаемся в партии и во фракции "Слуга Народа", но параллельно и в МФО (межфракционное объединение) "Розумна Политика".

Почему отошли от Слуг?

В "Розумной политике" находятся депутаты, которые не будут брать взятки и всегда работают для людей. В Верховной Раде много хороших людей. Мы создали МФО и, хочу вам сказать, что многие смотрят на нашу сторону".

Женская конкуренция в совете? Есть ли какие-то женские прихоти в Верховной Раде? Было ли у вас такое, что вы увидели на своей коллеге модную одежду и захотели обновить свой гардероб, чтобы ее "обскакать"?

Женская конкуренция есть везде, и в Раде. Ну вот такие мы, женщины) И это нормально! Это хорошо! У меня друзья стилисты и дизайнеры! Они меня одевают так, как надо! Поэтому здесь не надо завидовать. Одевайся, как ты хочешь. И в Верховной Раде есть коллеги, которым нравится, как я одеваюсь. Кто сказал, что ты должен быть с грязной головой на работе?! Депутат Верховной Рады должен выглядеть хорошо".

Любовь под "куполом". Есть ли случаи, когда два депутата создали семью? Нравятся ли вам там мужчины под "куполом"?

"Как коллеги, да! Мужчин в ВР рассматриваю исключительно как коллег, потому что это работа. Я не смешиваю работу и личную жизнь. Хотя в Раде много беременных женщин. У кого-то чувства возникают и они женятся".

У вас есть собственная стоматологическая клиника

Была. Став депутатом, я передала ее в управление другому человеку. Но когда уйду из Рады, могу вернуть!"

Стоматологическая клиника – что это за бизнес? Как быстро может окупиться и какие ваши конкурентные преимущества среди других стоматологических клиник?

Основное преимущество – это "живое" общение. Тогда пациенты не боятся лечить зубы и вместо страха испытывают радость! Мы вместе с моим мужем, тоже стоматологом, открыли эту клинику. Работали 24/7 без выходных. Именно тогда я поняла, что можно быть либо врачом, либо менеджером, закрывающим вопросы маркетинга, снабжения, финансов. Мы же с вами говорили о медицинской реформе, предусматривающей руководство клиниками именно менеджерами, а не врачами. Учитывая собственный опыт, это полностью оправданная стратегия.

Вы говорили, ваш муж тоже стоматолог? Как жить с конкурентом?

"Работа и отношения должны быть отдельно! Так у нас в жизни и получилось! Мы развелись и он открыл свою клинику. Я выкупила его долю в клинике. Никто в жизни мне ничего не дарил, я всего добивалась сама".

Как вы проводите свободное время? Какие хобби?

Свободного времени не так уж много! У меня есть танцы, могу прогуляться по Киеву или дома почитать какую-нибудь книгу.

То есть, больше в одиночестве хотите проводить время?

Та нет! У меня очень много друзей и родственников! Также у меня есть кот (смеется). Очень много времени общаюсь с людьми и иногда хочется побыть одной и подумать.

Есть две категории женщин: одни заводят мужчин, а другие кошек

Опять же, ломаем стереотип! Кошки у меня с детства. Это для меня такой антистресс! Но коты никогда не заменят мужчину, какой бы сильной женщиной ни была. Сильная женщина в душе остается слабой женщиной. Рядом с женщиной должен быть мужчина и кот!

Современная женщина, какая она?

Прогрессивная и энергичная! Подстраивается под тот ритм жизни, который сейчас у нас есть. Но женщина должна оставаться женщиной. Я постоянно езжу в командировку на линию фронта, к ребятам. Такая сильная и смелая! Но женщина должна быть женщиной! Поэтому я хожу на танцы, чтобы не забывать, что я – хрупкая женщина.

Отношение современной женщины к мужчинам? Как вы относитесь к мужчинам?

Мужчина должен быть опорой для женщины! Конечно, женщины сейчас самостоятельны и сильны! Я аплодирую им! Но мне нравится, когда мужчина подает руку или открывает дверь!

Современный мир – очень динамичный. Все меняется быстро: ценности, отношения людей и женщины к мужчине. Что вы можете посоветовать маленькому мальчику, как ему стать настоящим мужчиной? Что ценно сейчас в глазах современной женщины? Что вы можете посоветовать маленькой девочке, как ей вписаться в этот динамичный мир?

Надо оставаться самим собой и слышать, что ты хочешь. Не то, что хочет мир, а то, что ты хочешь. Если хочешь танцевать, то танцуй, если летать, то летай. Также нужно уважать родителей, близких, коллег и друзей. Следует поддерживать друг друга и не изменять. Вписывайся в этот ритм жизни, но не забывай, кто ты.

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