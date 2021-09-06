Василий Вирастюк: "Я пришел в Верховную Раду для того, чтобы делать реальные дела, а не заниматься политикой"



















"Любая победа в жизни и в спорте не бывает легкой. И от этого она еще ценнее"



- Добрый день, Василий! Это ваш первый опыт гончарного мастерства?

Василий Вирастюк

Первый.

- Аналогично. Ну тогда начнем! Недавно вы стали народным избранником. Как чувствуете себя в новой роли? Что изменилось в вашей жизни, а точнее в самочувствии?

Ну, я вам могу сказать так, что почти кардинально все изменилось, особенно в графике. И сфера деятельности, которой я занимаюсь сейчас, — это точно кардинально. Что я почувствовал, когда проснулся утром после уже окончательного решения Верховного Суда? Ну, наверное какое-то облегчение, что этот весь затяжной процесс завершился, и наступает пора, когда можно приступить действительно к работе. Можно принять присягу. А так, чтобы меня там сильно переполняли эмоции, пожалуй нет, не скажу ... Потому что, ну, как-то относительно спокойно прошел весь этот процесс.

- То есть, вы — не эмоциональный человек?

Я — эмоциональный.

- Но в этом случае все прошло спокойно. Вы были уверены в своей победе?

Нет, я не был уверен в своей победе, а тем более, не от меня зависит этот процесс, а от людей, которые работают в судах. А именно — с нашей стороны юристы, с их стороны юристы. Все зависело, видимо, от того, как они сработают, потому что мы то знали сразу, что правда на нашей стороне. Но, суды, они такие, знаете .... непредсказуемые бывают. Я бы так сказал.

- А как вы сами себя оцениваете, свою победу? Потому что во время Вашей присяги в ВР некоторые кричали: "Ганьба!"

Если коротко оценить, то она далась непросто, поэтому моя победа непростая. В принципе, как и любая победа в жизни и в спорте, она не бывает легкой. И от этого она еще ценнее.

- С какой целью вы вообще пошли в депутаты? Мы нашли запись вашего интервью 2016 года, где вы говорите о политике: "Да вы что! Я же нормальный адекватный человек, который понимает, что мое появление в политике абсолютно ничего не изменит. Чтобы заниматься политикой, ею надо буквально жить, и не думаю, что популярность — достаточное основание, чтобы появиться там".

Именно поэтому я и сейчас говорю, что я не собираюсь заниматься политикой, и пришел в Верховную Раду для того, чтобы делать реальные и конкретные дела, а не заниматься политикой. Я для себя, например, разделяю эти понятия. Есть несколько "профессиональных политиков" в Верховной Раде, а я еще раз говорю, я стремился попасть в Раду, чтобы воплотить цель, с которой я шел.



"Я пришел в Верховную Раду для того, чтобы делать реальные и конкретные дела, а не заниматься политикой"

- Вы также занимались общественной деятельностью. У вас есть общественная организация, даже с национальным статусом — федерация.

Я скажу, как правильно называется. Я являюсь почетным президентом "Федерации стронгменов Украины". Это федерация, это не организация. Это первое. Действительно, у нас официальный статус национальной федерации. Кроме того, мы создали общественную организацию "Победа непокоренных", задачей которой является заниматься организацией соревнований для раненых ветеранов.

- Каждому депутату ежегодно на представительские расходы дают 10 млн гривен из бюджета.

Это называется соцэконом.

- Да. Ну, не знаю, эконом это так называемый или не эконом... Вы уже решили, на какие цели потратите эти деньги?

Ну да, конечно. Мы уже четко об этом знаем, потому что понимаем проблематику нашего округа и знаем, куда именно мы их направим. Мы уже имеем этот список, уже его подали. В основном те статьи расходов выглядят следующим образом: надо напомнить, что у нас округ довольно специфический. Он горный, во-первых. У нас есть несколько рек, которые, к сожалению, каждый год выходят из своих берегов во время наводнений, дождей. Поэтому часть, большая часть денег пойдет на берегоукрепление. Часть будет направлена на строительство дороги, о которой, к сожалению, все забыли. Это дорога в городе Делятин.

- На сайте Верховной Рады указано, что ваш первый законопроект и пока единственный — это "О праздновании 80-летия УПА"

Там пока около 80 человек подписалось ... Я думаю, что это абсолютно логично, поскольку я из Западной Украины. Было бы странно, если бы я подписался и был где-то с Харьковского региона или, возможно, из Донецкой области, тогда бы это выглядело странно.



- Как в регионе вообще относятся к УПА?

Ну, нормально. Я не скажу, что конечно в каждой семье, но во многих семьях есть история, связанная именно с теми событиями, потому что было народное сопротивление. Люди, как вы знаете, боролись и воевали за независимую Украину в те нелегкие времена, когда пришел ее оккупант — советский, потом оккупант фашистский. Вот, ребята пытались с этим бороться. Поэтому многие из семей связывают как раз свою историю. То есть, их история — это и есть воины УПА. Поэтому совершенно логично, что я стал подписантом этого законопроекта.





- В 2017 году вы участвовали на 5-м телеканале в телепрограмме "За чай". Очень мне понравилось ваше интервью, как вы относитесь к Рабиновичу.

Что, серьезно?

- Серьезно. И вы сказали: "Органично его перевариваю".

Сейчас, видимо, ситуация не изменилась, честно говоря (смеется).

- А с учетом вашего первого законопроекта, это отношение ко всем евреям или просто конкретно к нардепу Рабиновичу?

Нет, абсолютно нет. Наверное, я так сказал, я сейчас абсолютно уверен в том, не потому, что он — еврей. Потому что в кругу моих знакомых, и я могу сказать даже друзей, есть евреи. Я отношусь к ним нормально. Он мне не импонирует как человек. Я бы точно так мог сказать еще о нескольких людях. Ну, в этом случае был вопрос о Рабиновиче, я ответил. Но это не потому что, не подумайте, что я — антисемит.

- А как вы вообще относитесь к ТОП-политикам Украины? Ну, например, возьмем Тимошенко, Медведчука, Порошенко, от этих трех возьмем.

А почему вы Юлию Владимировну не упомянули? Она — прекрасная актриса.

- Так я же и говорю — Тимошенко, Медведчук и Порошенко.

Ее просто обычно вспоминают как "Юлия Владимировна", называют ее и Тигрюля, а фамилию как-то не часто услышишь (смеется)

- Почему именно их, потому что они как оппозиционные вашей ...

Я же говорю, я могу сказать, что они — "долгожители" в политике, это однозначно. Но я бы в этот список добавил, возможно, еще одного "долгожителя" — Нестора Шуфрича.



"Порошенко, Тимошенко, Медведчук и Шуфрич -"долгожители" в политике, это однозначно"

- Он — одиозный человек, но он — не лидер партии.

Не глава, но он достаточно стабилен. По крайней мере, почему мне, например, может импонировать Нестор Шуфрич, он не меняет векторы, по крайней мере.

- Ну, это вызывает уважение. В любые времена он отстаивает ...

Он всегда в оппозиции, если не считать там период 2012-2013 года, когда они были у власти. Все остальные политики, пожалуй, кроме Медведчука, особенно Порошенко и Юлия Владимировна, здесь они векторы и направления изменили.

"Самое трудное в бизнесе — вернуть инвестиции"

- Давайте от политики отойдем и поговорим о жизни. Какие бы вы выделили поражения в жизни? Победы понятны, а поражения?

Мои?

- Свои, да. Которые на вас повлияли или изменили ваше отношение к любому вопросу, процессу.

Ну, смотрите, я могу говорить только об отрасли спорта, поскольку большую часть своей жизни я провел именно в спорте. Поэтому поражений было достаточно и каждый раз, когда я получал это поражение или переживал ее, я всегда анализировал, приезжая домой, всегда проводил анализ вместе с тренером. И мы всегда работали над ошибками.

- Вы получили образование в МАУП. Специальность — менеджмент?

Да.

- Как оцениваете уровень подготовки в частных ВУЗах и вообще уровень подготовки специалистов в стране?

Если бы я учился в ВУЗе государственном, я бы, пожалуй, мог сравнить ...

- Вообще, достаточно ли вы получили знаний?

Я думаю, что на уровне. Но этот вопрос будем еще исследовать отдельно.

- Поделитесь своим опытом в бизнесе. У вас была баня, вы занимались спортивной одеждой.

- Да.

- Затем у вас было мини-рекламное агентство.

Ну, не агентство. Я просто зарегистрирован ФОПом, который может оказывать услуги в области рекламы.

- Так, ну я ваш статус приподнял, пусть будет агентство. А сейчас у вас фирма, которая занимается программированием.

Нет, сейчас у меня ничего нет. Как я стал депутатом, по законодательству нужно все закрыть, если оно коммерческое.



"Сейчас у меня ничего нет. С тех пор, как я стал депутатом, по законодательству нужно все закрыть, если оно коммерческое"

- Ну, последний ваш бизнес — это фирма, которая занималась программированием. Что программировали?

Компания была образована в начале четырьмя лицами для того, чтобы воплотить в жизнь фитнес-приложение, которое сейчас работает. Единственное, еще раз подчеркиваю — я из этого уже вышел. Я не являюсь совладельцем этого фитнес-приложения, им руководят мои друзья, которые вложили большую часть своих знаний и работы. Этот фитнес-приложение является авторской программой нашей Федерации стронгменов Украины. Оно называется FitStart. Именно такая мысль возникла, когда начался у нас карантин в стране, когда залы были закрыты. Хотя мы его отрабатывали еще раньше, но начали воплощать и заканчивать как раз в период карантина. И это, в принципе, так емко и вовремя. Человеку всего-навсего нужно скачать приложение на своем телефоне или планшете, зайти туда, задать свои параметры, и программа будет спрашивать дальше, что вам нужно. Вам нужно держать себя в форме, или Вы хотите улучшить свою физическую форму, или вам нужно получить каких-то более серьезных результатов? Тогда она вас направляет в том или ином направлении, подсказывая, какие упражнения нужно делать, как их выполнять правильно. Это все подкреплено фотографиями и видео, которые отсняли, опять же, специалисты в области фитнес-индустрии.

- Сколько скачиваний было вашего приложения?

Я, честно говоря, не знаю, потому что сейчас этим не интересуюсь, не могу ответить на этот вопрос.

- Что самое сложное в бизнесе?

Вернуть инвестиции.

- То есть, знать, кому это продать? Чтобы вернуть инвестиции, его надо продать, а продать — это самое главное.

Знаете, надеешься на одно, ты четко уверен в том, что твой продукт действительно нужен и он реально зайдет, а на самом деле, на практике, оно выглядит немного не так.

- Давайте пройдемся по Вашей декларации. У вас несколько объектов недвижимости. Это ваш пассивный доход? Вы сдаете в аренду их?

Моя жена, опять же этим занимается и оформлена как говорят ФЛП / ЧП. И это не бизнес, а то, что и до этого держало нас на плаву, так как мы с женой — двое пенсионеров — моя жена по инвалидности, я по стажу работы в профессиональном спорте. Пенсии у нас небольшие. У меня 2200грн, у моей жены — 3800грн. Поэтому да, это нас держит на плаву.

- Наличные средства держите в "Приватбанке". Почему выбрали именно этот банк? Все средства в одном банке, именно в "Привате". Чем нравится этот банк?

Это написано в декларации ...

- Угу.

Ну, по крайней мере, мы пользуемся услугами "ПриватБанка".

- По сравнению с другими банками, почему выбрали именно этот?

Я не знаю почему так, почему так совпало. Даже не могу объяснить, честно говоря. Как-то так привычно, и в этом случае доверяю.

- Потому что он государственный или по другим причинам?

Так вот совпало.

"Можно заработать в спорте, если ты в первой мировой десятке"

- Какой самый большой гонорар или доход вы получали за свою карьеру и за что именно? В бизнесе или за спортивное достижение?

Нет, в бизнесе, к сожалению, не удавалось получить высокие доходы и вообще под вопросом возврат инвестиций, которые были сделаны. Как обычно, это было фактически "в минус" или "в ноль", поэтому самые большие гонорары, которые я получал, это, конечно, благодаря спорту.

- Какой был самый большой?

Самый большой — это был 40 000 условных единиц за победу в Чемпионате мира. А еще в 2007 году, так совпало, опять же, я стал чемпионом мира в Корее, но те спонсоры, которые были подписаны международной федерацией, обанкротились, какие-то у них были проблемы. Их счета в Корее арестовали, и никто не получил призовых за тот Чемпионат мира.

- Они должны быть в вашей карьере крупнейшие по размеру, те призовые?

Нет, они как обычно, они такие классические, стандартные.

- Можно ли заработать в спорте? Или это просто для души?

То, что касается нашего вида спорта, да, можно заработать в спорте, если ты в первой мировой десятке.

"Можно заработать в спорте, если ты в первой мировой десятке"

- Ну, это, пожалуй, в любом спорте.

Да нет, в футболе, по-моему, зарабатывают все, даже на уровне Украины. Но считаете ли вы наших футболистов суперзвездами?

- Если там с командой Парагвая сравнивать ...

Нет, в общем. Ну, какой рейтинг?

- Я не очень люблю футбол.

Вот и я так же. Ну, вы понимаете, к чему я веду? Что не обязательно быть, как вы говорите. То есть, я говорю: "В десятке", а вы говорите: "Да, наверное, в каждом виде спорта", но на самом деле не так.

- Я имел в виду индивидуальные виды спорта.

Ну, конечно, есть виды спорта, где зарабатывают больше, где зарабатывают меньше.

- А работает у нас рынок агентов? Вот у вас есть собственный агент?

По спорту — нет, его нет.

- А по рекламным кампаниям?

Да, у меня есть, то есть был у меня такой агент. Девочка, которая занималась моими договорам и контрактам и по рекламе, и по съемкам в кино.

- Как вы оцениваете этот рынок и профессионалов, работающих на нем сейчас в Украине?

Ну, то, что касается рекламы и кино, действительно хороший рынок. Конечно, наши актеры не зарабатывают как бы хотелось, на уровне мировых, к сожалению. Но, если ты имеешь постоянную работу, стабильные предложения сниматься, то, в принципе нормально себя чувствуешь. Кстати, я уже спрашивал у юристов. Никто не запрещает народным депутатам участвовать в съемках фильма и даже в главной роли. Единственное условие, что ты не можешь это делать платно. То есть, ты подписываешь договор на безвозмездной основе и снимаешься на здоровье, если у тебя для этого есть вдохновение и время.

- А у Вас есть вдохновение и время?

У меня есть вдохновение и время, потому что актерская работа мне очень нравится. Я даже вам скажу больше, продюсеры фильма "Приключения Николая", где я в главной роли снимаюсь, вы видели?

- Да, мы даже информационными партнерами были.

Так вот, они очень расстроились, потому что собирались на питчинг подавать вторую часть "Святого Николая". Я говорю: "Да еще ничего не потеряно, мне все можно". Я для этого у юристов как раз и проконсультировался. Все может быть. Сможете меня увидеть на широком экране в художественных фильмах. Кроме того, в прошлом году я начал сниматься в одном фильме, опять же, молодежной комедии, которая называется "Поцелуй на миллион". Но, к сожалению, мы там буквально 4 дня поработали и поставили работу на паузу из-за каких-то вопросов с продюсером. Вроде, арестованы его счета и, соответственно, съемочный процесс не может происходить как таковой. Поэтому они планировали в этом году восстановить съемки, но пока молчат. Поэтому это еще один фильм, где вы меня сможете увидеть уже скоро.

- А в сериале "Верховная Рада"? Там каждый день новая серия.

Нет, я в сериале не снимаюсь.

- Да, это будет ваш первый опыт.

Вы говорите о реалити-шоу?

- Да да. Реалити "За окном".

Это как идея для некоторых телеканалов. Это было бы интересно, особенно выступление Юлии Владимировны недавнее, где она "не топит" за олигархов. Единственный политик, представляете? Это даже можно рассказывать анекдотом: "Я единственный политик в Украине, который "не топит" за олигархов".

- Потому что я сама — олигарх (смеется). Говорят, что у вас возник конфликт с Владимиром Кибой и именно поэтому вы ушли из федерации.

Возник конфликт из-за нашего общего недовольства его руководством и отношением к спортсменам. В 2009 году мы сделали официальное заявление, пресс-конференцию вместе с другими спортсменами, нас было около 10 человек. Это на тот момент это были самые сильные спортсмены федерации. Мы официально заявили, что выходим, зарегистрировали профессиональную лигу: сначала — "Стронгменов Украины", а в 2011 году — Федерацию стронгменов Украины. Она в 2012 году получила статус национальной.

- Сейчас поддерживаете какие-то отношения, если не с Кибой, то с федерацией как таковой?

Нет, абсолютно, потому что считаю их вредителями.

- Недавно состоялись соревнования полицейских. Как вы вообще оцениваете подготовку нынешних полицейских? Особенно, когда видишь видео на ютубе, когда шестеро полицейских не могут одного бездомного с заточкой взять.

Я думаю, что это из-за того, возможно, частично, что им не предоставлены такие полномочия. Знаете, опять же, странное дело — есть много таких видео, где полицейские ломают, жестко ломают преступника, и тогда все общество кричит: "Позор!". Когда они хотят ласково взять какого-то бомжа, все кричат: "Ну что же вы не можете свернуть бомжа". Поэтому надо дать четкие полномочия полицейским, а именно, ну, пожалуй патрульным полицейским, потому что о них вы говорите. Потому что в этом плане надо разделять — Национальная полиция и Патрульная полиция. У них разные задачи.

- Раньше, например, были там подразделения спецназначения?

Это, пожалуй, совсем другое. Сейчас в патрульной полиции есть такое подразделение, которое называется "ТОР". Это специально отобранные ребята, мощные, которые тренируются, физически сильные. Между прочим, некоторые из них как раз присутствовали и выставлялись отдельными командами у нас на Чемпионате патрульной полиции.

- Когда-то проводились чемпионаты между полицейскими из разных стран. Сейчас проводятся или нет? И почему вообще очень мало международных соревнований проводится на территории Украины?

По соревнованиям полицейских других стран. Между прочим, мы об этом говорили с руководством патрульной полиции, а именно с господином Евгением Жуковым и с Алексеем Белошицким. И у нас есть такие наработки, хотим вести переговоры с несколькими департаментами европейских стран, как минимум, и, возможно, с американцами. Поэтому такие наработки есть и все возможно. В ближайшее время, возможно, это будет в следующем году, возможно через год ... Все зависит, опять же, от ситуации, которая сейчас сложилась: пандемия и тому подобное.

- Вы заявляли, чтобы сделать спорт популярным, надо, чтобы государство было в этом заинтересовано. Учитывая то, что сейчас спорт среди молодежи, пожалуй, непопулярный, то нет, вероятно, и государственного интереса?

Вы давно были в зале тренажерном?

- Периодически хожу.

Ну, это какая периодичность?

- Это раз в неделю.

Это очень вы зачастили, да? Я могу сказать совершенно противоположное. Вы зайдите вечером в зал, посмотрите, сколько молодежи. Это при том, что это платные тренажерные залы, которые себе не все могут позволить. Если бы государство делало для людей, а именно для молодежи больше как раз по вопросу установления бесплатных тренажерных зон или просто фитнес-зон... Ну вот, фактически та идея, которая сейчас воплощается в жизнь, которую начал и представил президент "Активные парки". Она может помочь несколько в этой ситуации, вернуть назад молодежь к здоровому образу жизни и к активному досугу, например.

- А как вы относитесь к людям боди-позитивным?

Что это такое?

- Это когда люди не занимаются спортом, они естественно выглядят.

Ну, во-первых, это их выбор. Хотят они так выглядеть, значит им так, пожалуй, комфортно или они просто ленивые. Дело в том, что во время занятий физической культурой и спортом заставлять кого-то, ломать — это не приведет ни к какому результату. Человек должен сам почувствовать — раньше, или позже. Видимо, он это не почувствует. Пусть ему сейчас допустим 25, исполнится ему 35 или под 40 лет, он подумает: "Ух ты! Что-то мне трудновато, будто я собрал лишних 40-50 килограммов, возможно, я в зал похожу". Но оно в конце концов, очевидно, что придет.

- Раз в неделю, как я. А как вы относитесь к тому, что, например, покер или киберспорт называют "спортом". Люди, которые этим занимаются, гордо называют себя спортсменами.

Для меня это, как минимум, странно. Откровенно говоря, называть такие виды спортом ...

- Даже финансирования государственное доступно на развитие этих видов спорта.

Видите, а наша федерация с 2011 года функционирует без государственной поддержки. Однажды нам выделили 15 000 гривен. Мы собрались и решили купить принтер и бумагу А4 формата, чтобы печатать протоколы.

- Так. Ваши дети. Видели объявления у вас на Фейсбук-странице, что вы для старшего сына искали работу.

- Да. Потому что ему 18 лет и поэтому, где-то в канун его дня рождения, мы приняли такое решение: "Сынок, ты становишься взрослым. Вот я сейчас крайний раз пополняю твой мобильный счет и последующее пополнение — твое. Не думай, что ты будешь гулять все лето и заниматься какими-то своими делами. Ищи работу! Зарабатывай, ты входишь во взрослую жизнь. Ты должен это делать. Делай взрослые поступки и отвечай за них".

- Нашли? Кто-то откликнулся?

Да, он сейчас на практике, все еще нельзя сказать, какая это работа, но это практика. Это практика именно от колледжа, где он учится — колледжа связи.

- Кем вообще хотят ваши дети стать? Вот в том возрасте, в котором они сейчас находятся?

Если слушать старшего сына, то он хотел быть специалистом в ІТ-технологиях. Относительно среднего сына, у него сейчас есть предпочтения. Он занимается гитарой, но не потому, что хочет связать свою жизнь именно с музыкой, просто это для саморазвития. В целом ему нравится кулинария — все, что касается приготовления. Вот в этом плане он хочет развиваться, и возможно, выбрать для себя такую непростую профессию.

- А вы своих детей кем видите?

Во-первых, адекватными людьми — воспитанными, достаточно сильными, я имею в виду духовно.



"Я вижу своих детей адекватными людьми — воспитанными, достаточно сильными духовно"



- Есть ли для вас разница, чем они в жизни будут заниматься?

Главное, чтобы это им доставляло удовольствие и материальное, и моральное. Если еще и совпадут эти две вещи, то это будет идеально. Вот как в моей жизни — я занимался всегда спортом, это та вещь, которой я всегда хотел заниматься, мне нравилось, я получал от этого удовольствие, как я уже сказал, и моральное, и финансовое.

Блиц-интервью с Василием Вирастюком

- У нас есть маленький раздел еще — "Блиц-интервью" называется, когда вы быстро отвечаете на короткие вопросы. Начнем! Кто более успешен в жизни — сильный или умный?

Можно сказать на моем примере — сильный.

- Если бы у меня была дочь, то я бы ...

Я бы очень страшно переживал, что она пошла в папу...

- Внешне или по характеру?

А как же, и внешне, не дай Бог, представляете? Кто же потом замуж возьмет ее, бедолагу?

- Если бы вы могли дать совет себе 15-летнему, чтобы вы посоветовали тому парню?

Ой, работай еще больше, в плане спорта, и не пропускай тренировки, или тот лишний подход, который ты не сделал, и, возможно, я бы стоял на олимпийском пьедестале.

- Роль женщины в жизни. Чем должна женщина заниматься?

Подливать масла в огонь. Ну, в этом случае, если мы говорим о семейном огне, то это, как говорится, подливать, чтобы он всегда тлел.

- Немного скандал там закатать или как?

Хотя, подливать масла в огонь — такое впечатление, что у женщин такая задача.

- В моей жизни было много женщин — да или нет?

Да.

- Украина расцветет, когда ...

Когда начнет работать судопроизводство.

- Какие женщины вам нравятся?

Скромные.

- Успех — это ...

Успех — это когда ты достиг своей цели, поставленной. Видимо так. Это не в финансовом плане, а в плане морального удовлетворения.

- Если бы любовь можно было разложить на атомы, то из чего она состоит? Какая формула любви?

Не отвечу на этот вопрос. Он слишком философский.

- Мой кумир — это ...

У меня нет кумиров. Нельзя создавать себе кумиров и ставить перед собой какого-то идола. Ты можешь иметь человека, на которого равняешься, и этих людей у меня в жизни было несколько. Я их могу назвать, но вряд ли вы их знаете. Вот именно на это я всегда равнялся. Не надо понимать ответ на вопрос, как "Я сам такой прекрасный и ни на кого не равняюсь", но именно в понимании кумира, это такое ...



"Нельзя создавать себе кумиров и ставить перед собой какого-то идола. Ты можешь иметь человека, на которого равняешься"



- Ну, в детстве вы хотели быть похожим на ...

Я брал пример. Например, на Ульфа Кимермана. Это рекордсмен по толканию ядра. Затем Энди Бармс, дальше мой старший брат, после него мой тренер, заслуженный тренер Украины Иван Григорьевич Шарин. То есть таких людей.

- Мужская харизма — это что?

Я не знаю. Ну, что это может быть, пусть женщины скажут. Это надо у женщин спрашивать, что такое харизма мужская.

- Что такое настоящая дружба?

Это когда всегда придешь на помощь или поможешь, не задумываясь будет ли отдача.

- Василий, благодарен Вам за Ваше время и откровенные ответы!

Пожалуйста, Вам тоже спасибо!





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