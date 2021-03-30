Украинский или русский: Кинзбурская рассказала как урегулировать языковой конфликт в стране

Народный депутат Виктория Кинзбурская в интервью в формате "Без кнопок" для сайта "Комментарии" рассказала, в чем заключается главная цель языкового закона, почему мы не можем признать русский язык как второй официальный и как защитить интересы русскоязычных граждан в Украине.

Виктория Кинзбурская рассказала как урегулировать вопрос языка в стране. Фото: vgolos.com.ua

По мнению Кинзбурской, для Украины язык — был и остается болезненным вопросом. Несмотря на принятый языковой закон, в некоторых граждан "существует мнение, что предприниматели должны просто платить налоги, и больше они никому ничего не должны. Они предоставляют услуги, и если ты хочешь — пользуешься ими, если не хочешь — не пользуешься."

Однако Виктория Кинзбурская отмечает, что признать русский язык вторым государственным, Украина не может. На это влияет много факторов — война с Россией, аннексия Крыма, страдания украинцев от российской агрессии. Но, поскольку большая часть населения общается именно на русском, его можно признать языком нацменьшинств. И это станет решением конфликта, который образовался вокруг языкового закона.

"Давайте будем честными, все равно, на каком языке ты любишь свою страну. Какая разница, делаешь ты это на русском или украинском? Ты живешь по закону, ты платишь налоги, ты следуешь порядку, ты не обижаешь детей, женщин, и этот список можно продолжать. Для меня это абсолютно нормально", — подчеркивает Кинзбурская.

Также депутат отметила, что человек сам должен определиться, на каком языке ему говорить. Поскольку, даже те, кто владеет двумя языками, начинают путаться — и получается суржик.

"Если ты говоришь на русском, говори только на русском. Если на украинском — пожалуйста, говори только на украинском. Но чтобы речь была чистой. Это как уважение к языку", — подчеркивает Кинзбурская.

Напомним, что будущие госслужащие будут сдавать экзамен по украинскому языку. Как будут проходить испытания, читайте в нашем материале.

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