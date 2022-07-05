Дмитрий Разумков: «Если мы не добьем РФ, это приведет к тому, что они через год, два, три вернутся»

"Война в Украине может закончиться только нашей победой"

Добрый день, Дмитрий!

Дмитрий Разумков - народный депутат Украины

- Добрый!

Как вы думаете, почему произошла война? Был ли какой-нибудь триггер для РФ, который спровоцировал наступление или война случилась бы при любых условиях?

- Я считаю, что триггера не было. Россия так или иначе искала бы повод это сделать. Придумали бы что-нибудь. Там большого ума не нужно. Поэтому война, скорее всего, была бы. Мы с вами помним, сколько информации поступало от разных разведок: американской, европейской, нашей разведки. ГУР тогда давало четкую информацию о том, что наступление со стороны РФ является очень вероятным. Там (в РФ, — ред) болезненное воображение и болезненное восприятие мира. Они считают, что люди ничего не стоят. Достойны только имперские амбиции, которые существуют уже многие столетия. Но они наткнулись на Украину и сломали свои зубы.

Почему именно в феврале? Заканчивались учения и они не могли держать войска прямо на границе. Необходимо было либо идти в наступление, либо возвращать их в центры дислокации. Также власти РФ были уверены после событий в Крыму, что их в части областей будут встречать с цветами. Вы помните истории о Харькове, когда говорили, что там много пророссийского населения. Но я очень хорошо знаю Харьков. Там нет пророссийского населения. Там есть проукраинское население. А после 24го февраля там вообще, пожалуй, нет ни одного человека, который бы положительно отзывался о РФ. Сегодня в Украине просто нет пророссийского или пропутинского населения.

Как вы думаете, когда и как может закончиться эта война?

- Война может закончиться только нашей победой. Это не просто слова. Это не потому, что так сегодня нужно говорить с политической и идеологической точки зрения. Я искренне уверен, что война может завершиться исключительно нашей победой и возвращением к границам 1991 года. Если сегодня остановить войну... Я вообще не понимаю, как это будет происходить — кто-то скажет: "Мы подумали и с Россией договорились, что территория Донбасса, территория Крыма, часть Херсонской области и Запорожской области остаются под их контролем".

Но в 2014 году это "прокатило"?

- Во-первых, не "прокатило". Во-вторых, там не было формально России. Они рассказывали, что "это не мы, это ЛДНР". А то, что они финансировали, обеспечивали, давали армию, участвовали в операциях таких как Дебальцевский котел и Иловайский котел, об этом тоже молчали.

А Крым?

- С Крымом была другая история. Вы же понимаете, что в парадигме мира существовала вторая армия мира. Это была российская армия, которую все опасались. Все боялись – все не насмехались, как в известном мультфильме. Но к 2014 году все понимали, что Украина не готова была воевать с РФ в Крыму. После этого существовал такой нарратив, что мы не можем сейчас заходить в Крым, потому что это будет полномасштабная война с РФ, к чему это приведет, мы не знаем, украинская армия не готова, они — вторая страна мира в плане военного вооружения. Это нарратив, который посеяли русские. Они "молодцы" в этом плане, потому что продавили свой информационный сигнал и многие верили в это.

Сегодня мы и так с ними воюем. Сегодня мы имеем открытый конфликт с Россией. Сегодня на линии фронта гибнут наши ребята, защищая наш Донбасс, наш Херсон, Николаев, Харьков, Запорожье и Крым, который мы вернем. Мы не можем себе позволить оставить какую-то территорию для них, или дать им передышку, потому что за это время они соберут силы и снова придут.

Я скажу вам одну парадоксальную вещь – то, что произошло в Крыму в 2014 году, сыграло с ними злую шутку и отозвалось для нас позитивом сейчас, потому что они были уверены, что в части городов восточной Украины их будут встречать с цветами. Они были уверены, что Чернигов, Харьков, Мариуполь, Запорожье, Одесса, Николаев будут встречать их цветами. Они везли парадную форму с собой, чтобы пройти на параде, а их в этой форме будут хоронить, в лучшем случае, если забрать смогут. Поэтому война может закончиться исключительно нашей победой в пределах суверенной территории Украины, признанной всем миром. Если мы не добьем РФ, это приведет к тому, что они через год, два, три вернутся. И мы снова будем иметь войну, но в худшей ситуации, поскольку они уже будут понимать, что украинцы — это не какая-то армия, которую они просто "перекусят", а это, пожалуй, одна из лучших армий мира, потому что она единственная, кто смог и не побоялся отбить и остановить врага, армию, считавшуюся второй армией мира.

Если война была неизбежна, почему тогда РФ не пошла войной в 2014 году, когда Украина не была готова к этому? И можно ли победить врага обороняясь? Нужно же наступать

- Обязательно нужно наступать. Можно победить врага обороняясь, когда не нужно ничего освобождать. А нам нужно освобождать. Мы уже говорили об освобождении Донбасса, Запорожской и Херсонской, Харьковской областей и Крыма. И если мы говорим о том, почему этого не произошло в 2014 году, я думаю, что они не готовы были идти в полномасштабное наступление по всей Украине.

Морально не были готовы?

- И технологично. Даже в тот момент Донецк и Луганск для них не были "прогулкой". Вы помните и митинги, и сколько сегодня жителей Донецкой и Луганской областей сражаются в рядах ВСУ. Поэтому им уже тогда было тяжело. Если бы у них тогда легко все прошло в Донбассе, они бы пошли дальше. Но они поняли, что не могут двигаться. Они начали скапливать силы. Посмотрите, за этот промежуток времени они создали так называемое высокоточное оружие. Какое оно высокоточное, мы увидели в Кременчуге и не только в Кременчуге.

Они готовились к войне. Они наращивали свою обороноспособность, накапливали наступательное оружие. Но для этого тоже нужно было время. А теперь они решили, что с наскока смогут захватить Украину. Просто так вышло. Сыграли многие факторы, которые не дали им этого сделать. Основной фактор – это украинский народ, ВСУ, ТрО. Уже шутили, что НАТО нужно вступать в ирпенское ТРО. Но это шутка, за которой много смертей. Это тоже нужно понимать.





Как помогают депутаты? Всё же депутаты — это слуги народа, и в сложной ситуации именно депутат должен оказать поддержку и обеспечить безопасность народа всеми силами, которые у него есть, поскольку народ ему поверил. Что сейчас делают депутаты?

- Давайте будем откровенны. Есть те, которые были "отчаянными бойцами" Львовской обороны, "выходцы" из Закарпатского котла, разные были и остаются. Есть наиболее "преданные" Украине народные избранники, которые до сих пор находятся в Вене, Израиле и других странах мира и рассказывают, как они любят Украину, даже создают здесь депутатские группы, а сами боятся вернуться. У меня вообще есть вопрос – почему они уехали перед войной? Не хотели бы они вернулись вместе с российскими танками и рассказывать, как нужно жить и строить здесь "русский мир" и быть частью этого "русского мира". Но это вопрос не к нам, а к правоохранительным органам.

Но были и есть те, кто с первого дня находился в Киеве.

Это вы сейчас о себе?

– Это я и о себе и не только. Давайте будем откровенны. Многие депутаты из разных фракций, которые оставались здесь, сегодня на фронте и на Востоке нашей страны, почти на передке. А есть и предатели, такие как Ковалев. Я уверен, что человек понесет свою ответственность. Но факт остается фактом.

Если вы говорите о том, что должны делать депутаты, то есть несколько составляющих. Первая – это даже не депутатская работа. Это поддержка морального духа. Я помню первые дни, я всю войну проездил за рулем. Тебя останавливают и, народ у нас же на язык острый, и ты слышишь: "О, а мы думали что все депутаты, как это чуть-чуть мягче сказать, уехали". А я говорю: "Нет, многие здесь остались". И это действительно доказывало людям, что власть не убежала. Большую роль сыграло и то, что президент остался в Киеве. Даже во Львов он не уехал. Это демонстрировало то, что столица стоит, столица будет защищаться, в столице остается власть.

Также парламент — это часть депутатской работы. Парламент заседал на Грушевского, 5, и не переселялся в бункеры, не проводил заседания во Львове. Ни одно заседание ВР не состоялось за пределами города. Было много дискуссий, кто говорил, что лучше провести заседание в бомбоубежище или во Львове. Но я и многие коллеги говорили о том, что этого нельзя делать. Если люди увидят, что Верховная Рада убежала, а в их понимании это будет именно бегство, когда под Киевом стоят орки, это будет очень деморализующим фактором. Это равносильно отъезду Президента. Поэтому надо отдать должное, большинство депутатов все же согласились проводить заседание в Киеве. Были и такие "умники", предлагавшие перейти в онлайн. Но я говорю: "Вам не стыдно? Люди жизни отдают за Украину. А вы будете заседать онлайн, а некоторые из вас вообще поедут за границу? И будут оттуда кнопки давить? Разве это нормально?". Аргументировали такое решение безопасностью. Но я на это сказал так: "Давайте так: сначала армию переведем в онлайн, потом переведем врачей в онлайн, чтобы они лечили и спасали жизни, потом учителей, все заводы, а потом уже за себя возьмемся. Это же будет честно? А то так выглядит, что вы за себя беспокоитесь больше, чем за всю страну. Если вам так страшно, напишите заявление, сложите мандат и вперед. Еще и свободные места на фронте есть, так что будет чем заполнить свободное время". А некоторые коллеги говорили: "Онлайн? Хорошо. Но тогда ты должен быть на передовой. Ну чтобы было понимание, почему ты на онлайне".

Есть народные депутаты и наши коллеги, например, депутат партии "Голос" Роман Костенко, который пришел в Раду из Вооруженных сил Украины, он несет службу. А в большинстве своем народные депутаты либо работают в парламенте, а сегодня это гораздо проще делать, чем в начале войны, либо — в качестве волонтеров, поскольку есть какие-то связи, есть свои возможности, в том числе финансовые. Что-то купили, что-то отдали, где-то поменялись и поехали дальше.

В первые дни войны один из народных депутатов в Facebook опубликовал пост, в котором призвал вместе что-то закупить и прикрепил номер своей банковской карты. Я не удержался и пишу ему "Ты же народный депутат, у тебя куча помощников, международные связи, у тебя есть возможность выезжать за пределы страны на переговоры, так организуй процесс поставки. Что же ты с людей, которые тебе поверили, еще собираешь средства, чтобы потом показать, что ты что-то делал во время войны, но за ваши деньги?"

– Да он забудет еще и сказать, что это за средства народа. Например, то, что мы и наши коллеги завозили от "Розумна політика" либо закупалось самостоятельно, либо это действительно приходило из-за границы, либо это помогали разные волонтерские организации. Но мне не стыдно написать благодарность коллегам, что вместе с нашей гуманитаркой мы привезли еще и гуманитарку кого-нибудь. Это обычный процесс. Не нужно забирать на себя чужие достижения. Потом тебе стыдно будет. А с другой стороны, вы правильно затронули еще одно направление работы народных депутатов – это международные связи. У кого-то это не первая каденция, у кого-то первая, но уже наработанные иногда дружеские, иногда рабочие отношения с представителями европейских стран, с разными политиками Европы, США, других цивилизованных стран мира, в отличие от России. Сегодня остро стоят вопросы даже уже не гуманитарки, а вооружения. Те, кто бывает на передовой или в воинских частях, понимают, что вооружение — это ключевое. Это не только оборонительное вооружение, но и наступательное, которое, пока что, нам не дают. Без танков вернуть свои территории нам будет очень тяжело. Ребята морально готовы. В отличие от русских наши готовы воевать, возвращать наши территории, но им нужно оружие. Невозможно идти забирать с автоматами Луганск и Донецк. Вы знаете сколько у них арты, боеприпасов. Но в отличие от России мы не можем позволить себе просто терять человеческие жизни.





У нас меньше солдат

– Нет! Вопрос не в численности, а в отношении к жизни этих военных. Русским плевать на то, сколько они здесь потеряют людей. Это для них мусор, расходник. Все помнят крылатую фразу Жукова "Бабы еще нарожают". И ничего не изменилось с 40-х годов прошлого столетия и сегодня в 2022 году. Такой подход для России остался фундаментом, на котором они строят свою армию. А у нас совсем другой подход. Мы должны ценить жизнь каждого человека. Если мы можем сохранить жизнь, мы должны это сделать.

Вопрос не в количестве, а вопрос в том, что мы другие. Если мы будем говорить, что мы просто играем количеством, мы будем такими, как они. Нет. У нас другие ценности. И вы помните другое изречение "Одна смерть – это трагедия, сотня смертей – статистика". Мы такую ​​статистику себе позволить не можем. Мы другие. Мы – европейцы, они – орки.

"У всех одна задача – сделать так, чтобы мы победили"

Мы говорили о работе депутатов. Почему нет объединения депутатов? Можно ведь объединить усилия и сделать больше, а так мы видим, что каждый депутат пытается действовать самостоятельно

- Первоначально этот процесс не был запущен. С одной стороны, все фракции голосовали за многие вещи, которые были направлены на поддержку украинской армии, экономики, обороноспособности, и другие вещи, которые были нужны от Верховной Рады. Рада всегда оперативно собиралась, всегда хватало голосов, если это действительно важно.

Если мы говорим об объединении усилий, вы знаете, в нашей команде многое происходило в слаженном режиме, особенно вы вспоминали работу коллег, когда они привозили гуманитарку из-за границы. Это наши коллеги, например, в Черновицкая область. Это и Козак Владимир и Божик Валерий. Они даже свой хаб сделали и потом помогали и Харькову, и Полтаве, и Киевской области, и на Николаев помощь уходила. Мы работали эффективно.

Можно ли это сделать полностью на уровне ВР? Думаю, что нет. Считаю, что даже и не нужно было, поскольку очень часто находясь на месте, тебе как депутату проще решать какие-то вопросы, чем действовать централизовано. Но был негативный опыт, когда попытались все подчинить областным государственным администрациям. Во-первых, стали говорить о коррупции, а во-вторых, стали видеть неэффективность использования этих ресурсов. Даже были случаи, когда, например, истек срок годности продуктов и их выбрасывали. Также многие другие вещи, скажем так, бюрократическая машина не давала возможности воплощать их в жизнь.

Другая проблема состоит в том, что многие фонды и многие международные партнеры хотели помогать персонифицировано. Они приходили и говорили: "Мы готовы передать через вас гуманитарку, но она должна приехать, например, в Киевскую область". То есть они хотели, чтобы гуманитарка приехала туда, где ее увидят международные друзья и партнеры. Поэтому в этом плане наша депутатская коммуникация, плюс возможность доставить, организовать этот процесс, была эффективной. Но в первую очередь это зависело от людей.





Вот, например, Оксана Дмитриева организовала очень большую помощь по медицинскому обеспечению. В последний раз мы завезли медикаменты в Запорожье, и в Николаев. Гуманитарка не складируется в Киеве, а отправляется туда, где в ней нуждаются. Поэтому это работа, которую ты можешь сделать и можешь увидеть. Даже не всегда на этом нужно пиариться. Вот когда придет время, ты сможешь открыть портфолио и сказать, где ты был 24го февраля, что делал 25го, что ты сделал за первые две недели. Они действительно были критические. Потом некоторые вернулись и начали рассказывать, как нужно жить, а некоторые совсем не вернулись. Я не хочу сейчас переходить на личности. Придет время и мы об этом поговорим – кто где находился из силовиков. Ну не может силовой блок находиться где-нибудь, когда президент в Киеве, когда ВР работает, когда премьер здесь.

Вы сейчас говорите о конкретном силовом блоке?

- Я о разных силовых блоках. У нас их много. И ко многим тоже есть вопросы – что они делали, куда они делись. Можем вспомнить об руководителе Службы безопасности в Харькове. Я сейчас не говорю, как он себя вел еще до полномасштабной агрессии. Но скандал был недавно, когда приезжал президент (ред. Владимир Зеленский уволил председателя СБУ Харьковской области). Какая ситуация была с Херсоном? Где были все силовики? Что они делали? За это тоже нужно отвечать.

Знаете, чтобы у нас в итоге не получилось так, как говорится в пословице – "наградить непричастных, наказать невинных". Каждый должен понести ответственность, если нужно – наказание, если нужно – признание своих действий после войны. Не сегодня. Сегодня не до этого. Думаю, это будет очень долгая дискуссия, и многим она не понравится. А сейчас главной задачей является защита родины, возвращение наших территорий, сохранение жизни наших детей, мам, жен и военнослужащих.





Вы говорите, что часто ездите по Украине. Скажите, как люди переживают войну? Что им помогает пережить все эти ужасы?

- Вы знаете, мы — очень оптимистичная нация. Я нигде не слышал, что мы проиграем войну. Все уверены, что мы победим.

Вы задавали вопрос о том, когда мы победим. Думаю, если ты адекватный человек, ты не сможешь на него ответить. Очень много факторов, от которых зависит этот ответ.

Но Арестович знал, он давал ответ (смеется, – ред)

- Знаете, "говорить – не лес пилить". Давайте посмотрим. Я в отличие от кого-либо пытаюсь отвечать за свои слова. Две-три недели прошло. (Арестович предсказывал завершение войны через 2-3 недели, — ред.) К сожалению, этого не произошло. Я бы очень радовался, если бы получилось так, как он говорил.

Каждый должен отвечать за свое. Ты должен делать то, что ты должен, и будет то, что будет. А дальше посмотрим. Четко ответить, когда это завершится, думаю, не может никто, ни президент Украины, ни президент США, ни Путин. У каждого было свое видение ситуации и свои стремления. Но сценарий для России точно пошел не по их плану.

Возвращаясь к вашему вопросу, да, людям тяжело. Мы были в Николаеве, вышли на Соборную улицу, я помню, что там всегда было много молодежи, много людей, всегда работали рестораны, кафе. Это такой, знаете ли, полукурортный режим, который сохранялся в течение лета. А сегодня это пустая, вымершая улица. Мы встретили людей, стоящих за гуманитаркой, горячими обедами. Это пожилые люди, мамы с детками. Но и они положительно настроены, шутят. И ты видишь эти глаза и понимаешь, что они знают, что мы все равно победим.

Поэтому сегодня у всех одна задача – сделать так, чтобы мы победили. И поддержать.

"Сейчас уже есть те, кто уже начинает играть в политику"

Давайте немного о политике. "Разумная политика": чего не хватает для того, чтобы, например, сделать фракцию в парламенте

- Вопрос о фракции никогда не стоял. Это объединение тех людей, которые не изменили принципам и с которыми мы шли в 2019 году. Вопрос не во фракции, а в совместной работе. Сегодня она у нас командная и она продолжает функционировать. Да, у нас немного изменился состав. Но, все что не происходит, все происходит к лучшему.

Вы знаете ситуацию с Вороньком и Дмитруком. Они для себя решили уйти с частью пророссийской группы Абрамовича-Столара. Причем последних нет в стране даже. Нам точно не по пути с бежавшими из Украины, с теми, кто, возможно, ожидал здесь "русский мир", с теми, кто считает, что можно отсидеться за границей. Поверьте, украинская армия уже сегодня говорит: "Мы потом посмотрим, где кто был и зададим эти вопросы". С ребятами на фронте об этом можно поговорить. У нас умные люди. В отличие от орков, у нас – люди, которые хорошо все помнят и у которых совершенно другие моральные ценности. Я думаю, что будут вопросы, почему во время войны депутаты Воронько и Дмитрук присоединились к российской истории.

"Разумная политика" сразу свою позицию очертила. Все поддержали исключение данных народных депутатов из объединения. Нам с ними не по пути.

У нас есть и коллеги, которые немного отошли от политики. Это Михаил Крячко. Он больше сконцентрировал свое внимание сегодня на цифровизации государства. Он решил, что политическая составляющая для него отходит на второй план.





Еще вопрос о "Разумной политике". Какие у вас планы?

- Мы будем продолжать свою работу. Сегодня народные депутаты работают и на округах, и те, у кого нет кругов, работают по всей стране, в рамках своих возможностей. Как только позволит ситуация, будем развивать политическую силу. Многие люди и сегодня даже обращаются и говорят, что готовы работать. Просто объективно, мы сейчас все вне политики, мы сейчас сосредоточены на помощи людям и на победе в войне.

Мы все заняли позицию, что к политике вернемся сразу после войны. Но очень хотелось бы, чтобы этих принципов и этих обещаний, которые были даны друг другу 24 февраля разными политическими силами, все придерживались, потому что есть и те, кто уже начинает играть в политику.

Вы понимаете, сегодня главное сохранить государство. Борьба за электорат, за голоса, возможна только там, где есть этот электорат и там, где можно избираться. А когда здесь идет война, а ты пытаешься играть в политику, она тебя догонит, в плохом смысле этого слова. Ты не можешь изменять своим принципам, не можешь предавать команду, не можешь быть флюгером, но доказывать свое ты сможешь сразу после победы, как только начнется большая политика, которая всегда была в Украине. Надо отдать должное, это как раз то, что нас сильно отличает от России. Конституция – это основополагающий, базовый документ, на котором базируется наша страна. В нем четко, не только на словах, но и в восприятии общества, есть такие вещи, как демократия, верховенство права, свобода слова. Это то, чего нет и, по-видимому, никогда не будет у РФ. По меньшей мере, пока там такое руководство. Хотя, если честно, я в историю "хороших русских" не верю. После того, что произошло в пригороде Киева, после того, что произошло в ТЦ в Кременчуге, а также происходящего в Харькове, Мариуполе и других городах. Это делает не только Путин, это делают россияне. Если человек поддерживает это и одобряет это – он не человек, это существо, орк, но не человек, потому что человек так не может. Человек отличается от животного тем, что он умеет сочувствовать. Одно дело, когда воюют две армии . Ты можешь не любить армию противника, но не любить детей, ненавидеть детей, погибших от твоих ракет... кто ты после этого?

Вернемся к конфликту с президентом. В конфликте всегда есть вина двух сторон. Чувствуете ли вы сейчас какую-нибудь вину за собой? Если да, готовы ли вы извиниться?

- Я не думаю, что сейчас следует говорить о вине. У каждого было свое видение того, что он делал в тот момент. Я не отходил от тех принципов, с которыми шел на выборы в 2019 году. Поэтому извиняться перед собой мне точно не за что. Вы можете посмотреть мою позицию с 2019 года, когда я еще не был спикером, потом стал спикером, и сегодня, и она будет одинаковой. Такой я человек. Иногда мне это вредит, но мне точно не стыдно перед собой.

Если мы говорим об отношениях с президентом, то мы виделись 24го февраля, мы пожали друг другу руки. Понимаете, по поводу критики сегодня, даже там, где она возможна, я сейчас не о президенте, а в целом, каждый раз взвешиваешь, надо это говорить или нет, чтобы не навредить стране. Чтобы это потом не использовала российская пропаганда. Чтобы после этого не рассказывали, что у нас внутри страны какие-то дрязги. Сегодня все должны работать одним фронтом.

Соблюдают ли все эти принципы? Нет. Нет, к сожалению. Но, к этому нужно стремиться. Я такой человек, что отвечаю за слова.

Господин Ермак – кто он для президента и кто он для страны?

- Это нужно спросить у самого президента. Господин Ермак – глава Офиса Президента Украины. Я думаю, что очень приближенный к нему человек.

Какая власть сосредоточена в руках господина Ермака?

- Скажем так, я думаю, что президент к нему прислушивается.

Каким должно быть государственное устройство в стране? Наш народ ассоциирует власть, прежде всего, с президентом. Но по Конституции у нас парламентско-президентская республика. Может лучше перейти к президентской республике?

Нет. Это точно плохая идея. Мы сейчас не должны говорить о персоналиях. Мы фактически с вами наблюдаем президентскую вертикаль власти в России. К чему она привела? К тотальной коррупции, к тотальной узурпации власти, к полному контролю над происходящим, к отсутствию свободы слова и всех других вещей.

Если вы посмотрите на наиболее успешные в мире страны, все они — парламентские республики. За исключением двух государств – США, там абсолютно своя система, но там сильный Конгресс, влияющий на принятие решений, имеющий серьезные механизмы и предохранители в отношении президента. Даже подготовка к импичменту стала для них обыденным процессом. И Франция. Мы же – демократы сами по себе, привыкшие к Сечи, у нас гетмана легко меняли. У нас должны быть балансы власти. Вспомните Януковича. Когда он попытался собрать все под собой, к чему это привело? К потере части территории и того, что сегодня он сидит в Ростове.

Просто нужно читать историю. Я точно не являюсь сторонником монополизации власти в одних руках. У нас есть ветви власти и каждая из них должна помогать другой существовать, но в пределах своих полномочий. Перетягивание одеяла на себя приводит к революциям. Поэтому повторять эту историю не стоит ни сегодня, ни в будущем.

Многие говорят вообще о парламентской республике. Примером является Германия – одно из наиболее успешных государств в мире. У нас не воспринимают царя. Да, во время войны многие полномочия сконцентрированы в руках президента, потому что он – верховный главнокомандующий. Многие полномочия сконцентрированы в руках Кабмина. Однако, к сожалению, я не вижу эффективного использования этих полномочий. Пусть простят коллеги, но я Кабмина не вижу сегодня. Есть президент, есть Офис президента, и Кабмин где-то там, очень рядом.

Мы должны двигаться в ногу со временем и развиваться как другие демократические государства, а не возвращаться к тому, что есть в России сегодня. Там тоже есть президент, нет Кабмина, все ходят по струнке, свободы слова нет. Мы ведь с вами не к этому идем. Не хотелось бы, да? Поэтому я точно не являюсь сторонником президентской республики. Она никогда не существовала в Украине и, по моему мнению, никогда не должна существовать.



Вопрос к вам, как к политтехнологу президента. Зеленский давал обещание – один президентский срок. Если бы сейчас вы были советником президента или его политтехнологом, как бы вы советовали поступить: закончить войну и на этой ноте уйти, выполнив свое обязательство, или, наоборот, идти на второй срок?

- Давайте я вам отвечу не как политик и не как политтехнолог? Я отвечу, как гражданин, как человек. Я всегда являюсь сторонником того, чтобы соблюдать слово. Если такое обещание давалось, я считаю, что оно должно быть выполнено.

Я объясню, как тогда появилась идея об одном сроке. Как было раньше?! Первую половину срока политики занимаются государством, а другую половину посвящают подготовке ко второму сроку. А для того чтобы максимально использовать свои возможности, нужно не думать о предстоящих выборах, а думать о том, что ты должен сделать в рамках того, что ты обещал людям. Поэтому возникла идея одного срока, чтобы не делить его пополам и не делить его на реальную работу и подготовку к предстоящим выборам. Это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что военное положение будет в стране до тех пор, пока мы не победим, и до тех пор и президент, и парламент будут выполнять свои функции. Так что выборы вообще под вопросом.





Вопрос о запрете некоторых партий. В настоящее время разрабатывается механизм ответственности депутатов, избранных от этих партий на местах. Где они составляли большинство, или где невозможно будет собрать кворум без их участия, есть предложение передать власть в военные администрации. Для таких депутатов также будет запрещено участвовать в любых выборах. Но эти ограничения и эта ответственность почему-то не касаются депутатов ВР от запрещенных партий. То есть дискриминация. Если ты депутат более низкого уровня, ты несешь ответственность, а если ты депутат более высокого уровня, то никакой ответственности ты не несешь?

- Пожалуй, сейчас я буду говорить непопулярную вещь. Я очень с осторожностью относился к люстрации. Я публично об этом говорил. Я являюсь сторонником персональной ответственности. Если вы предатель, если по вам плачет 111 статья УК, то вам не нужно давать индульгенцию и рассказывать, что партию запретили и что вы больше баллотироваться не можете, вы должны нести ответственность за свои действия в рамках Уголовного кодекса. И давайте называть вещи своими именами, такой человек должен сесть в тюрьму.

История о том, чтобы запретить кому-то баллотироваться, хорошо выглядит с точки зрения пиара. Я ее понимаю и понимаю тех политиков, которые сегодня ее разгоняют. Это воспринимается в обществе положительно. Но есть проблема: мы будем первой страной в мире, которая применит механизм люстрации к выборным должностям. Мы сейчас говорим не только о парламенте, но и о местных депутатах. Если эти люди саботируют работу, действуют в интересах РФ, или, как в Николаеве задержали депутата, желавшего создать ННР, совершают такие действия, у нас ВР приняла такое количество законов, в рамках которых они должны нести ответственность, что им точно не до выборов. Если партия запрещена, я это принимаю. Суд решил, партия занимала пророссийскую политику, она не могут участвовать в выборвх. Но запретить членам этой партии куда-нибудь баллотироваться... тут же нельзя равнять всех под одну гребенку. Поэтому я вообще не уверен, что это пройдет через парламент.

Вот пример, товарищ Ковалев, партия "Слуга народа". Он предатель. Мерзота, сидящая в Херсоне и пишущая посты о том, как она любит Россию, рассказывающая о том, что Россия здесь надолго. Так вот он является членом партии "Слуга народа". Что завтра партию запрещать? Запрещать ребят, помогающих фронту? Или запрещать ребят, воюющих на фронте? Запрещать многих других народных депутатов, которые сегодня помогают развивать отношения с европейскими странами, США? Голосующие за законы, помогающие двигать страну в сторону ЕС. Нет! Это так не работает.

А какой выход может быть, чтобы сохранить интересы государства и не нарушить интересы избирателей?

- Это не интересы избирателей, это принцип демократии. Я объясню, почему я так говорю. К интересам избирателей это уже не имеет никакого отношения. На данный момент в Украине не осталось так называемого пророссийского электората. Причем это не только публичная позиция, когда об этом не стоит говорить, а это действительно так. Посмотрев на "русский мир", людей, которые будут его поддерживать, я думаю, меньше 2%. Теоретически может оказаться 2% людей, которые не в своем уме и считают, что это Путин плохой. Партий, которые будут отстаивать идею "русского мира", не будет. Их не будет по ряду причин. Первая – у них не будет электората, который готов будет их поддерживать. Даже если мы говорим о 2%, этого точно недостаточно ни для прохода в парламент, ни в местные органы самоуправления. Вторая – у нас сегодня действует большое количество законов о коллаборантах и ​​много статей, в рамках которых люди будут нести ответственность, а партии запросто суд сможет закрыть, если увидит в их действиях пророссийские настроения или деятельность в пользу РФ. Потому перспектив для таких "политиков" я просто не вижу. Поэтому интересы избирателей вы здесь не затрагиваете.

Но они же изменят риторику и не будут подчеркивать "русский мир", а будут, например, на социализме акцентировать внимание?



- Социализм и пророссийские партии – это разные вещи.

"Социалистическая партия" тоже у нас была запрещена

- Верно! Она была запрещена не потому, что была социалистической, а потому, что она использовала нарративы, которые шли в разрез с идеологией украинской государственности.

Также у нас запрещена партия "Социалисты". Не потому, что она так называлась, а потому что то, о чем они говорили, находилось на грани со здравым смыслом.

Это две разные вещи – свобода слова, демократия, верховенство права, свобода выбора и работа на врага. Здесь четко следует выделять эти две вещи. Но действия в пользу неприятеля не связаны с партиями, они связаны с людьми. Раньше я приводил пример с партией "Слуга народа". Из-за Ковалева нельзя же партию закрывать.

Украинскому обществу не по пути с партиями или политиками, которые будут отстаивать идею "русского мира".

Одним из ключевых вопросов, который будут задавать украинские избиратели – а что ты делал во время войны и где ты был? Это и будет та люстрация. Если они делали что-то не в пользу государства, а в пользу врага, там уже другие суды будут принимать решения.

Вторая часть нашей беседы – это неформальное интервью. Короткий вопрос – краткий ответ

Что больше всего вредит государству – некомпетентность или коррупция?

- Это две связанные между собой вещи. И коррупция и некомпетентность. Честно, не определю, что больше.

Что для вас идеальная семья? Какая она?

- Моя. Это семья, которую ты любишь, в которую ты возвращаешься. Это та, которая любит тебя и которая рядом с тобой в любые моменты твоей жизни – и в моменты твоих успехов, взлетов, побед и в моменты разочарований.

Если родится дочь, как назовете?

- Анастасия. Но думаю, что пока мы не планируем.

Как вы выбирали имя для сыновей? Это было ваше решение или с женой совместное?

- Совместное. Мы точно знали, что будет Саша, а вот Алексей – мы думали Андрей или Алексей и решили все-таки назвать сына Алексеем.

Ваше любимое блюдо?

- Жареное мясо.

За какой поступок в вашей жизни вам стыдно?

- Такого глобального ничего я не сделал.

Чтобы вы посоветовали своему сыну как отец?

- Чтобы ему перед своими детьми никогда не было стыдно, чтобы он прожил свою жизнь так. Я в первую очередь это советую, чтобы моим детям за меня за мои действия не было стыдно. Чтобы они могли спокойно смотреть людям в глаза.

Если бы вы не были политиком или политтехнологом, кем бы вы были?

- Военным. Я с детства хотел быть военным. И это не потому, что сейчас война и так нужно говорить. На самом деле это так. Когда-то я жил с бабушкой и дедушкой, и когда меня возили на санках, и я видел солдат, я из санок выпадал. Лет до 12 я был уверен, что я буду военным, офицером. А потом жизнь изменилась. Но если честно я не думал, что, будучи политиком, я буду так близко к войне.

Не жалеете, что вы не стали военными?

- Нет. Я считаю, что ты должен идти по тому пути, который у тебя есть. Но если надо повоевать, я готов.

Спасибо за беседу, Дмитрий!

- Спасибо и вам!





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!